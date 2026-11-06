"Сандерленд" проиграл загребскому "Динамо"

"Сандерленд" потерпел домашнее поражение 0:2 от загребского "Динамо" в рамках общего этапа Лиги Европы.

"Сандерленд" провалил первый тайм домашнего матча, пропустив дважды. Сперва Лука Стойкович принял мяч грудью и, не опуская его на землю, классно пробил — 0:1. Затем все тот же Стойкович подсек мяч в штрафной, с помощью чего сделал передачу на Диона Беле, который поразил ворота — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Вильсон Изидор головой замкнул подачу Гранита Джаки со штрафного, однако из-за офсайда гол "черных котов" не был засчитан.



В итоге "Сандерленд" так и не смог ничего изменить, потерпев свое первое поражение в этом розыгрыше Лиги Европы. Финальный свисток сопровождался гулом негодования трибун "Стадиона Света".



"Сандерленд" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 0:2 (0:2)



Голы: Стойкович 22, Беле 39.



"Сандерленд": Руфс, Менье (Ле Фе 45), Дансо, Альдерете, Метаили (Мандава 45), Ахока (Садики 45), Джака, Ангуло, Ригг (Хьюм 45), Фофана, Изидор (Бробби 64).