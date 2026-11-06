"Сандерленд" проиграл загребскому "Динамо"

Сандерленд "Сандерленд" потерпел домашнее поражение 0:2 от загребского "Динамо" в рамках общего этапа Лиги Европы.

"Сандерленд" провалил первый тайм домашнего матча, пропустив дважды. Сперва Лука Стойкович принял мяч грудью и, не опуская его на землю, классно пробил — 0:1. Затем все тот же Стойкович подсек мяч в штрафной, с помощью чего сделал передачу на Диона Беле, который поразил ворота — 0:2.

Второй тайм начался с того, что Вильсон Изидор головой замкнул подачу Гранита Джаки со штрафного, однако из-за офсайда гол "черных котов" не был засчитан.

В итоге "Сандерленд" так и не смог ничего изменить, потерпев свое первое поражение в этом розыгрыше Лиги Европы. Финальный свисток сопровождался гулом негодования трибун "Стадиона Света".

"Сандерленд" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 0:2 (0:2)

Голы: Стойкович 22, Беле 39.

"Сандерленд": Руфс, Менье (Ле Фе 45), Дансо, Альдерете, Метаили (Мандава 45), Ахока (Садики 45), Джака, Ангуло, Ригг (Хьюм 45), Фофана, Изидор (Бробби 64).





Метки Динамо Загреб, Лига Европы, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 01:00

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