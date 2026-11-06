Ялькуйе принес "Брайтону" победу над "Хетафе"

Малик Ялькуйе Гол Малика Ялькуйе принес "Брайтону" победу 0:1 против испанского "Хетафе" в Лиге Конференций.

В первом тайме матча в Испании "Брайтон" имел заметное преимущество по владению мячом, но создание опасных моментов давалось "чайкам" с трудом.

Открыть счет "Брайтону" удалось только на 64-й минуте, когда после заброса к дальней штанге Коштинья выполнил скидку на Малика Ялькуйе, а тот головой поразил ворота с отскоком от перекладины — 0:1.

"Чайки" достаточно уверенно довели дело до победы. "Хетафе" устроил натиск лишь в концовке, но воротам Барта Вербрюггена не угрожал.

"Хетафе" (Испания) — "Брайтон" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Ялькуйе 64.

"Брайтон": Вербрюгген, Боскальи (Осман 78), Данк (Вушкович 45), Аджам (Де Кейпер 71), Свобода, Коштинья, Хиншелвуд, Гросс (Гомес 70), Аяри, Ялькуйе, Рюттер (О'Райли 89).





Метки Брайтон, Лига Конференций, Хетафе

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2026 00:50

Количество просмотров Просмотров: 193


Поиск: