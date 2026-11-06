Ялькуйе принес "Брайтону" победу над "Хетафе"
Гол Малика Ялькуйе принес "Брайтону" победу 0:1 против испанского "Хетафе" в Лиге Конференций.
В первом тайме матча в Испании "Брайтон" имел заметное преимущество по владению мячом, но создание опасных моментов давалось "чайкам" с трудом.
Открыть счет "Брайтону" удалось только на 64-й минуте, когда после заброса к дальней штанге Коштинья выполнил скидку на Малика Ялькуйе, а тот головой поразил ворота с отскоком от перекладины — 0:1.
"Чайки" достаточно уверенно довели дело до победы. "Хетафе" устроил натиск лишь в концовке, но воротам Барта Вербрюггена не угрожал.
"Хетафе" (Испания) — "Брайтон" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Ялькуйе 64.
"Брайтон": Вербрюгген, Боскальи (Осман 78), Данк (Вушкович 45), Аджам (Де Кейпер 71), Свобода, Коштинья, Хиншелвуд, Гросс (Гомес 70), Аяри, Ялькуйе, Рюттер (О'Райли 89).
06.11.2026 00:50
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