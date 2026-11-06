Пендерс использовал вазелин для победы над "Юнайтед"

Голкипер "Челси" Майк Пендерс использовал секретное оружие в виде вазелина для победы над "Манчестер Юнайтед".

Пендерс неожиданно получил свой шанс в первой команде "Челси" после того, как первый номер "синих" Эмилиано Мартинес выбыл с переломом челюсти.



В прошлую субботу 21-летний Пендерс помог "Челси" одержать победу 2:0 над "Юнайтед", оформив первый в своей карьере "клин-шит" в рамках Премьер-Лиги.



Одним из секретов "клин-шита" Пендерса на "Стэмфорд Бридж" стало наличие тюбика вазелина, закрепленного в верхней части штанги. Майк использовал смазку для улучшения сцепления перчаток с мячом.



Например, Пендерс добавил вазелина на свои перчатки перед тем, как забрать подачу Бруну Фернандеша с фланга, сообщает Daily Mail.