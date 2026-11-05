"Тоттенхэм" сохранил опцию приоритетного выкупа Кейна

"Тоттенхэм" сохранил за собой право приоритетного выкупа Харри Кейна после подписания капитаном сборной Англии нового контракта с немецкой "Баварией".

В четверг "Бавария" объявила, что Кейн заключил новый контракт до 2029 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



Эта сделка сохраняет за "Тоттенхэмом" привилегию для возвращения 33-летнего нападающего, которого "шпоры" продали в "Баварию" в 2023 году.



Как сообщает The Telegraph, если когда-либо в будущем "Бавария" примет предложение другого клуба по Кейну, то "Тоттенхэму" будет предоставлена возможность его повторить и забрать Харри.



Данная договоренность прописана в отдельном соглашении между "Тоттенхэмом" и "Баварией" и касается всего периода пребывания Кейна в Мюнхене, так что в этом плане новый контракт Харри ничего не изменил.