"Тоттенхэм" сохранил опцию приоритетного выкупа Кейна
"Тоттенхэм" сохранил за собой право приоритетного выкупа Харри Кейна после подписания капитаном сборной Англии нового контракта с немецкой "Баварией".
В четверг "Бавария" объявила, что Кейн заключил новый контракт до 2029 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.
Эта сделка сохраняет за "Тоттенхэмом" привилегию для возвращения 33-летнего нападающего, которого "шпоры" продали в "Баварию" в 2023 году.
Как сообщает The Telegraph, если когда-либо в будущем "Бавария" примет предложение другого клуба по Кейну, то "Тоттенхэму" будет предоставлена возможность его повторить и забрать Харри.
Данная договоренность прописана в отдельном соглашении между "Тоттенхэмом" и "Баварией" и касается всего периода пребывания Кейна в Мюнхене, так что в этом плане новый контракт Харри ничего не изменил.
05.11.2026 23:00
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