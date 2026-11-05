"Пэлас" сыграл вничью с "Хоффенхаймом", "Борнмут" победил "Спарту"

"Кристал Пэлас" и "Борнмут" провели очередные матчи на общем этапе Лиги Европы, сыграв вничью с немецким "Хоффенхаймом" и одержав победу над чешской "Спартой", соответственно.

Оборона "Пэлас" провалилась уже на седьмой минуте, прозевав контратаку "Хоффенхайма". Александер Прасс пробил в касание с границы штрафной, а Дин Хендерсон не смог зафиксировать мяч, и тот заскочил в ворота — 0:1.



Вскоре "орлы" ответили голом Даити Камада, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.



Во втором тайме "Пэлас" продолжил оказывать давление, но явных моментов почти не имел. Положение "орлов" осложнилось удалением Адама Уортона на 77-й минуте.



А когда уже шло компенсированное время, Тайрик Митчелл совершил скидку головой в район 11-метровой отметки на Камаду, который в касание поразил ворота — 1:1.



--



В первом тайме матча в Праге "Борнмут" не реализовал пенальти — удар Льюиса Кука пришелся в штангу. А на 37-й минуте Эбрима Сингате совершил сольный проход со своей половины поля и закатил мяч в ворота "вишенок" — 1:0.



Открыв счет, практически сразу "Спарта" осталась вдесятером, потому что Тобиас Гуддал получил вторую желтую карточку.



Реализовать численное преимущество "Борнмуту" удалось вскоре после начала второго тайма. Прорыв Альваро Родригеса по центру был остановлен, но мяч отскочил к Тайлеру Адамсу, который пробил в касание с границы штрафной площади — 1:1.



Развязка в матче случилась на 81-й минуте, когда Эванилсон подработал мяч в штрафной и низом поразил дальний угол ворот — 1:2.



На последней минуте Эванилсон также помог отличиться вышедшему на замену Райану — 1:3.



"Кристал Пэлас" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 1:1 (0:1)



Голы: Камада 90 — Прасс 7.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Ричардс, Аанор (Макнил 75), Халаили (Мингеса 55), Тимбер (Нкетиа 55), Уортон, Митчелл, Камада, Матета (Осорио 75), Пино.



Удаление: Уортон 77.



"Спарта" (Чехия) — "Борнмут" (Англия) — 1:3 (1:0)



Голы: Сингате 35 — Адамс 57, Эванилсон 81, Райан 90.



"Борнмут": Ди Грегорио, Смит (Адамс 45), Хилл, Диаките, Солер (Трюффер 60), Кук, Кристи, Брукс (Райан 72), Адли (Эванилсон 60), Доак (Тавернье 60), Родригес.



Удаление: Гуддал 37.