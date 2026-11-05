"Челси" готов начать переговоры с Колуиллом о новом контракте

"Челси" готов начать переговоры со своим защитником Леви Колуиллом о новом контракте.

Свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2029, Колуилл заключил в 2023 году. За это время Леви утвердился ключевым игроком "Челси".



Как сообщает TEAMtalk, со стороны "Ливерпуля" сохраняется интерес к Колуиллу, и новый контракт поможет "Челси" положить конец спекуляциям насчет будущего Леви.



Продление сотрудничества с Колуиллом является одной из приоритетных задач "Челси" на 2027 год. "Синие" даже не помышляют о продаже 23-летнего игрока сборной Англии.



Добавим, Колуилл выходил в стартовом составе на восемь из девяти матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.