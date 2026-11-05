"Челси" готов начать переговоры с Колуиллом о новом контракте

Леви Колуилл "Челси" готов начать переговоры со своим защитником Леви Колуиллом о новом контракте.

Свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2029, Колуилл заключил в 2023 году. За это время Леви утвердился ключевым игроком "Челси".

Как сообщает TEAMtalk, со стороны "Ливерпуля" сохраняется интерес к Колуиллу, и новый контракт поможет "Челси" положить конец спекуляциям насчет будущего Леви.

Продление сотрудничества с Колуиллом является одной из приоритетных задач "Челси" на 2027 год. "Синие" даже не помышляют о продаже 23-летнего игрока сборной Англии.

Добавим, Колуилл выходил в стартовом составе на восемь из девяти матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.





Метки Колуилл, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2026 22:00

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