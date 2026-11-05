"Ньюкасл" получил еще 95 млн. фунтов от своих владельцев

Владельцы "Ньюкасла" вложили в свой клуб еще 95 миллионов фунтов.

Соответствующее денежное вливание отражено в документах Регистрационной палаты Великобритании и датируется 19 октября, сообщает The Athletic.



Таким образом, суммарно "Ньюкасл" получил уже почти 600 млн. фунтов с момента, как Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел клуб с "Сент-Джеймс Парк" в октябре 2021.



Несмотря на эти старания, владельцев "Ньюкасла" часто упрекают за недостаточные амбиции. За последний год "Ньюкасл" продал ряд ведущих игроков вроде Александера Исака, Бруно Гимараэса и Энтони Гордона суммарно на 350 млн. фунтов фунтов.



С недавних пор стратегия "Ньюкасла" заточена на приглашение молодых талантов, выгодную торговлю игроками и снижение зарплатной ведомости.