Мареска не помышляет о переводе Доннаруммы в запас

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что не помышляет о переводе в запас голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Доннарумма был подвергнут критике за то, что пропустил в ближний угол от "РБ Лейпциг" накануне вечером, что, правда, не помешало "Сити" выиграть этот матч Лиги Чемпионов со счетом 2:3.



Ранее в этом сезоне было несколько других неуверенных моментов в исполнении Доннаруммы, однако в данный момент Джанлуиджи может не переживать за свое место в стартовом составе.



"Это не повод для беспокойства, но это ошибка. Мы осознаем это. Он сам знает, что это ошибка, но остается 48 часов до выезда к "Ноттингем Форест", на чем нам и нужно сосредоточиться".



"Собираюсь ли я думать о смене первого номера во время предстоящего международного перерыва? Честно говоря, нет. Серьезно, в данный момент я не думаю о международном перерыве и вратарской ситуации, потому что речь идет об ошибке".



"За несколько минут до ошибки он совершил сейв, который бы не совершил любой другой голкипер в мире. Так что это всегда баланс".



"Джиджио знает, что мог сыграть лучше при первом голе, но повторюсь, он прибавит", — цитирует Мареску The Independent.