"Фламенго" заинтересован в Алиссоне

Бразильский "Фламенго" заинтересован в приглашении голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

Алиссона связывали с уходом из "Ливерпуля" еще минувшим летом, однако "красные" оказались не готовы лишиться очередного опытного игрока, и так попрощавшись с Мохамедом Салахом и Энди Робертсоном.



Следующим летом "Ливерпуль" будет бессилен помешать уходу Алиссона, потому что контракт 34-летнего голкипера истекает в конце сезона, а речи о новой сделке пока нет.



По информации Sport Witness, среди боссов "Фламенго" обсуждается идея пригласить Алиссона, хотя единого мнения насчет этого пока нет.



Статус свободного агента, мастерство и опыт сделали бы Алиссона идеальным приобретением. Однако "Фламенго" находится в непростом финансовом положении и может просто не потянуть зарплату ветерана.



На Алиссона также претендует его бывший клуб "Интернасьонал", однако тот рискует вылететь во второй бразильский дивизион, что увеличило бы шансы "Фламенго" заполучить звезду "Ливерпуля".