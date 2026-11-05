"Фламенго" заинтересован в Алиссоне
Бразильский "Фламенго" заинтересован в приглашении голкипера "Ливерпуля" Алиссона.
Алиссона связывали с уходом из "Ливерпуля" еще минувшим летом, однако "красные" оказались не готовы лишиться очередного опытного игрока, и так попрощавшись с Мохамедом Салахом и Энди Робертсоном.
Следующим летом "Ливерпуль" будет бессилен помешать уходу Алиссона, потому что контракт 34-летнего голкипера истекает в конце сезона, а речи о новой сделке пока нет.
По информации Sport Witness, среди боссов "Фламенго" обсуждается идея пригласить Алиссона, хотя единого мнения насчет этого пока нет.
Статус свободного агента, мастерство и опыт сделали бы Алиссона идеальным приобретением. Однако "Фламенго" находится в непростом финансовом положении и может просто не потянуть зарплату ветерана.
На Алиссона также претендует его бывший клуб "Интернасьонал", однако тот рискует вылететь во второй бразильский дивизион, что увеличило бы шансы "Фламенго" заполучить звезду "Ливерпуля".
05.11.2026 19:00
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