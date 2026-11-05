"Ливерпуль" готов купить Арчи Брауна

"Ливерпуль" активизировал свой интерес к левому защитнику турецкого "Фенербахче" Арчи Брауну.

Накануне Браун проявил себя с лучшей стороны, с помощью гола и результативной передачи поспособствовав победе "Фенербахче" над "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов со счетом 3:2.



"Ливерпуль" интересовался Брауном и ранее, но теперь только окреп в своем желании заполучить 24-летнего англичанина, утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале.



Однако "Ливерпуль" — не единственный клуб Премьер-Лиги, который следит за Брауном. Арчи также находится на радаре у "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Эвертона" и "Брайтона".



Сейчас Браун проводит свой второй сезон за "Фенербахче", куда он перебрался из "Гента" в 2025 году. Арчи является ключевым игроком команды, временно возглавляемой бывшим нападающим "Ливерпуля" Дирком Кейтом.



Браун еще юниором покинул Англию, получив футбольное образование в академиях "Вест Бромвича" и "Дерби". Помимо Турции и Бельгии, Арчи также поиграл в Швейцарии.