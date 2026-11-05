"Юнайтед" обратился к Дидье Дешаму

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с бывшим главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

В данный момент руководство "Юнайтед" перебирает варианты на замену Майклу Кэррику, не ограничивая себя кандидатами вроде Юлиана Нагельсманна и Эдди Хау.



По информации Foot Mercato, на днях "Юнайтед" обратился к Дешаму, который провел 14 лет во главе сборной Франции, оставив эту работу после поражения 6:4 от Англии в матче за третье место на Чемпионате Мира минувшим летом.



Однако Дешам, которого также сватают в "Ювентус", не проявил интереса к работе в "Юнайтед". 58-летний француз открыт к предложениям, но в то же время никуда не спешит и наслаждается отдыхом.