"Юнайтед" обратился к Дидье Дешаму
"Манчестер Юнайтед" установил контакт с бывшим главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.
В данный момент руководство "Юнайтед" перебирает варианты на замену Майклу Кэррику, не ограничивая себя кандидатами вроде Юлиана Нагельсманна и Эдди Хау.
По информации Foot Mercato, на днях "Юнайтед" обратился к Дешаму, который провел 14 лет во главе сборной Франции, оставив эту работу после поражения 6:4 от Англии в матче за третье место на Чемпионате Мира минувшим летом.
Однако Дешам, которого также сватают в "Ювентус", не проявил интереса к работе в "Юнайтед". 58-летний француз открыт к предложениям, но в то же время никуда не спешит и наслаждается отдыхом.
05.11.2026 17:00
Просмотров: 78
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
сукахахаххаххаха)))))))))))))))0000000000000000000000000000
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий