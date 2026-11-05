Росеньор высказался о своем увольнении из "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что его увольнение из лондонского клуба в прошлом сезоне "не имеет никакого отношения к футболу".

Росеньор был вызван в "Челси" из родственного "Страсбура" после внезапного ухода Энцо Марески посреди прошлого сезона, но продержался на "Стэмфорд Бридж" лишь 106 дней.



Росеньор, который теперь пытается реабилитироваться в "Париже", затаил обиду на английские медиа, которые насмехались над его поведением и, как он считает, обрекли его на потерю работы.



"Это был лучший опыт в моей жизни, а также самый сложный. Это было великолепно, хотя и продлилось только четыре месяца".



"Я не хочу вдаваться в подробности сейчас. Я поговорю об этом однажды, когда время будет правильным. Но случившееся там — в стране, где толерантность имеет большое значение — не имеет никакого отношения к футболу".



"Момент, который вызвал у меня наибольшее беспокойство, был в начале, когда мы выиграли пять матчей подряд. Любой клуб был бы доволен такой серией, но не "Челси".



"Ты добиваешься хороших результатов, и ты оказываешься в центре внимания. Затем возникает своего рода эффект снежного кома в медиа".



"Они насмехались над тем, что я давал инструкции Гарначо на клочке бумаги, когда мы вдесятером противостояли ПСЖ. Моя одежда стала поводом для насмешек, а также моя манера разговаривать. Я вам не шутка".



"Вы первые люди, с кем я разговариваю об этом, и, наверное, последние за долгое время, но однажды я расскажу, что на самом деле произошло".



"В Англии есть предвзятое представление, каким должен быть тренер Премьер-Лиги, как он должен себя вести. Ты должен соответствовать этому стандарту. Люди, которые знают меня, знают, что я стараюсь быть искренним и настоящим".



"Но у меня нет контроля над тем, как медиа описывают меня или говорят обо мне. Теперь я понимаю, и это важно для всех тренеров в мире, что социальные медиа и медиа в целом могут навязывать общественное мнение насчет качества игрока или тренера".



"Конечно, это не новость, но мой главный урок в "Челси" — это понимание того, что они способны выстроить весь сюжет вокруг траектории клуба", — сообщил Росеньор So Foot.