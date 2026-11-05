Кейн заключил с "Баварией" новый контракт до 2029 года

Капитан сборной Англии Харри Кейн положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с немецкой "Баварией" новый контракт до 2029 года.

Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 86 миллионов фунтов летом 2023. В течение этого времени Харри забил 156 голов в 161 матче, выиграв с клубом из Мюнхена два титула Бундеслиги, Кубок Германии и два Суперкубка Германии.



Особенно Кейну удался прошлый сезон. Харри забил 61 гол в 51 матче и сделал с "Баварией" золотой дабл на внутренней арене, что позволило ему стать обладателем "Золотого мяча".



Предыдущий контракт Кейна истекал в конце этого сезона, в связи с чем 33-летнего нападающего связывали с возвращением в Премьер-Лигу и сватали в "Барселону".



Однако Кейн решил продлить свое пребывание в "Баварии". Харри получил сделку до 2029 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю. Как отмечает Daily Mail, это самая высокая базовая зарплата в континентальной Европе.



"Вся моя семья очень счастлива здесь. Я хотел остаться. Теперь я предвкушаю будущее и хочу выиграть гораздо больше трофеев с этим великим клубом", — объяснил свое решение Кейн.