МЮ не собирается звать временного тренера, если уволит Кэррика
"Манчестер Юнайтед" едва ли назначит временного тренера в случае увольнения Майкла Кэррика.
Когда в январе "Юнайтед" увольнял Рубена Аморима, клуб изначально искал наставника лишь на остаток прошлого сезона. Как раз на эту роль и был приглашен Кэррик, впоследствии заслужив постоянный контракт.
Несмотря на волевую победу 3:2 над "Ромой" в минувший вторник, Кэррик остается на волоске от увольнения, и в предстоящий международный перерыв боссам клуба нужно будет принять решение.
На сей раз, утверждает Sky Sports, "Юнайтед" собирается сразу обзавестись постоянной заменой. Клуб уже присматривается к кандидатам вроде Юлиана Нагельсманна, Фабиана Хюрцелера и Эдди Хау.
Вместе с тем, внутри "Юнайтед" сохраняется надежда, что увольнения Кэррика удастся избежать. Ключом к будущему Майкла является домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.
05.11.2026 14:00
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