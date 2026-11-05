МЮ не собирается звать временного тренера, если уволит Кэррика

"Манчестер Юнайтед" едва ли назначит временного тренера в случае увольнения Майкла Кэррика.

Когда в январе "Юнайтед" увольнял Рубена Аморима, клуб изначально искал наставника лишь на остаток прошлого сезона. Как раз на эту роль и был приглашен Кэррик, впоследствии заслужив постоянный контракт.



Несмотря на волевую победу 3:2 над "Ромой" в минувший вторник, Кэррик остается на волоске от увольнения, и в предстоящий международный перерыв боссам клуба нужно будет принять решение.



На сей раз, утверждает Sky Sports, "Юнайтед" собирается сразу обзавестись постоянной заменой. Клуб уже присматривается к кандидатам вроде Юлиана Нагельсманна, Фабиана Хюрцелера и Эдди Хау.



Вместе с тем, внутри "Юнайтед" сохраняется надежда, что увольнения Кэррика удастся избежать. Ключом к будущему Майкла является домашний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье.