"Лидс" готов вернуть Харви Эллиотта на родину

"Лидс" готов вернуть полузащитника испанской "Валенсии" Харви Эллиотта на родину в зимнее трансферное окно.

"Лидс" имеет давний интерес к Эллиотту, которого пытался заполучить минувшим летом, но в итоге Харви отправился из "Ливерпуля" в "Валенсию" на правах аренды.



В "Валенсии" у Эллиотта ничего не получается. 23-летний англичанин еще не попадал в стартовый состав, а в недавнем матче против "Вильярреала" был удален.



Как сообщает Football Insider, "Валенсия" хочет досрочно прекратить аренду Эллиотта, как только откроется зимнее трансферное окно.



У Эллиотта нет будущего в "Ливерпуле" при Андони Ираоле, и клуб с "Энфилда" предпочитает сразу продать Харви, нежели снова отправлять его в аренду.



Все это создает условия для "Лидса", чтобы, наконец, заполучить Эллиотта, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце следующего сезона.