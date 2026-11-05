Рафаэль Бенитес хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Ливерпуля", "Челси", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.

В данный момент Бенитес находится без клуба, покинув "Панатинаикос" в конце прошлого сезона. Однако Рафаэль пытается следить за футболом, и Премьер-Лига представляет для него особый интерес.



"Вы знаете, что сейчас я работаю на УЕФА, но я постоянно смотрю матчи, особенно Премьер-Лигу, потому что я хочу знать игроков, хочу знать их стиль".



"На днях я посмотрел "Ювентус" против "Наполи", а затем посмотрел "Ливерпуль" против "Арсенала", и ты можешь видеть разницу".



"Поэтому мне нравится Премьер-Лига из-за своей интенсивности. Каждый матч, каждый мяч — это борьба".



"Думаю, это великолепно. Проблема в том, что тебе нужно найти правильный проект. Сейчас в футболе довольно сложно с проектами. Я был бы счастлив, если этот проект будет в Премьер-Лиге", — сообщил Бенитес talkSPORT.