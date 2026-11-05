Гроувз: "Доннарумма — большая проблема "Сити"

Бывший вингер "Арсенала" Перри Гроувз считает, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма превратился в "большую проблему" для "Манчестер Сити".

В этом сезоне игра Доннаруммы регулярно вызывает нарекания, и победа "Сити" над "РБ Лейпциг" накануне (3:2) дала очередной повод для критики Джанлуиджи.



Один из двух голов Доннарумма пропустил в ближний угол, и Гроувзу кажется, что это становится тревожной тенденцией.



"Доннарумма — это большая проблема, которая есть у "Манчестер Сити". Он и близко не является тем голкипером, которым был прежде. Если вы посмотрите на гол Ридле Баку, то там он увидел, как Доннарумма покинул линию ворот возле ближней штанги. И он закатил мяч ему в ближний угол".



"Вообще-то, Доннарумма мог пропустить еще один гол, когда он выпустил мяч из рук после удара Антонио Нуса".



"На месте Энцо Марески я бы напрягся", — сообщил Гроувз talkSPORT.



