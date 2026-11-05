Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и, воспользовавшись осечкой "Манчестер Сити" в матче с "Брайтоном", ушел в отрыв, а "Борнмут" и "Брентфорд" продолжили побеждать. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Арсенал" демонстрирует зрелость и мастерство



Умение надежно обороняться — отличительная черта чемпионских команд. На "Энфилде", где "Арсенал" не мог победить в 13 предыдущих матчах, Микель Артета применил классический подход: после того, как "канониры" открыли счет, он сосредоточился на укреплении защиты.



На этот раз план сработал. Игроки "Арсенала" не позволили атмосфере стадиона или значимости момента выбить себя из колеи, как это случалось с ними прежде. В апреле 2023 года стычка Гранита Джаки с Трентом Александер-Арнольдом воодушевила болельщиков "Ливерпуля" — а ведь до этого они были подавлены тем, что "Арсенал" вел со счетом 0:2. В итоге — 2:2. В минувшее воскресенье "Ливерпуль" действовал очень энергично, однако команде Андони Ираолы не хватало точности в завершающей стадии атак. Во многом это заслуга грамотно выстроенной обороны "Арсенала".



Перед последним перерывом на матчи сборных "Брайтон" показал, как можно обыграть "Арсенал", одержав победу со счетом 3:0. Состав "Ливерпуля" теоретически позволял применить схожую стратегию, хотя "красным" сейчас непросто создавать столько же голевых моментов, сколько это удается "Брайтону" или "Борнмуту", бывшей команде Ираолы.



Атакующих порывов "Ливерпуля" оказалось недостаточно



"Ливерпуль" не нанес ни одного удара в створ ворот, из-за чего у команды не осталось права на ошибку — а ведь именно ошибки предшествовали решающему голу Кая Хаверца. Отставание от "Арсенала" в девять очков после первой четверти сезона ставит "Ливерпуль" в такое положение, когда текущая кампания рискует превратиться в период "перестройки". Это время для перегруппировки и переосмысления, а не для борьбы за чемпионский титул.



Состав, доставшийся Ираоле, все еще несет на себе груз провальной реконструкции команды летом 2025 года. Флориану Вирцу не повезло, когда он попал в перекладину, а в другом эпизоде ​​во втором тайме он действовал слишком медленно. Александер Исак совсем не похож на того неутомимого форварда, от которого тренер требует активного прессинга в передней линии. В действиях Милоша Керкеза по-прежнему много хаоса. Брадли Барколя — главный трансфер 2026 года — был заметен в ходе того натиска, который "Ливерпуль" предпринял после гола "Арсенала", но затем "потух", как и его партнеры по атаке.



Впрочем, есть и проблески надежды. Жереми Жаке и Трей Ньони (игравший агрессивно — возможно, даже чересчур — и активно проявивший себя за час на поле) — молодые футболисты, у которых большое будущее. Хотя "Ливерпулю" в целом, как команде, может потребоваться немало времени, чтобы выйти на нужный уровень.



Эмери может удержать "Виллу" на гребне успеха



В следующем туре Премьер-Лиги Унаи Эмери ждет испытание на "Олд Траффорд". Именно исторический статус "Манчестер Юнайтед" стал поводом для дискуссий, возникших после слов Джейми Каррагера о том, что Эмери стоит стремиться к карьерному росту и рассмотреть возможность сменить Майкла Кэррика, если того уволят.



Но даже если бы сам Эмери считал "Юнайтед" шагом вперед — как это, к слову, полагал Юри Тилеманс, меняя клуб летом (и мы видим, к чему это его привело), ​​ждал бы его там успех? На "Вилла Парк" Эмери обладает все более значительным контролем над всеми аспектами жизни команды — о чем, в частности, свидетельствует изменение его официального статуса с "главного тренера" на "менеджера" при подписании нового контракта.



Учитывая, что в "Пари Сен-Жермен" и "Арсенале" у Эмери случались спады, нет никакой гарантии, что его методы сработали бы в той напряженной, "кипящей" атмосфере, которая царит на "Олд Траффорд". В конце концов, "Манчестер Юнайтед" — это в самом деле не "Астон Вилла".



Розе помогает "Борнмуту" расцвести



"Борнмут" набрал отличный ход: команда выиграла шесть матчей подряд, забив в них 16 голов и не пропустив ни одного. И все это — в отсутствие Алекса Скотта, который выбыл из строя с мышечной травмой, полученной в расположении сборной Англии.



Марко Розе придал игре команды оборонительную надежность, которой не всегда хватало при Андони Ираоле (для сравнения: в прошлом сезоне разница забитых и пропущенных мячей составила +4). Джордже Петрович сохраняет свои ворота в неприкосновенности с момента поражения от "Челси" 10 октября (5:1).



"Матч с "Челси" стал переломным моментом, который полностью изменил динамику нашей игры", — отметил Петрович после победы над "Лидсом". Розе признался, что непростое начало сезона в Премьер-Лиге заставило переосмыслить подход к делу.



"Каждый в команде, начиная с игроков атаки, добросовестно выполняет свои задачи — как в нападении, так и в защите", — добавил Петрович. После встречи на "Стэмфорд Бридж" такая самоотдача ради общего результата начала приносить впечатляющие плоды. "Когда игроки атаки действуют с такой интенсивностью, играть становится проще. У нас подобрался качественный состав, а на каждой позиции есть возможность для широкой ротации".



"Связи" Хюрцелера помогают "чайкам" оставаться на высоте



После того как Фабиан Хюрцелер привел "Брайтон" к блестящей победе над "Манчестер Сити" со счетом 0:1 — благодаря чему "чайки" набрали 19 очков и теперь отстают от своего соперника всего на два балла, — главный тренер отметил важность той атмосферы, которую он выстраивает в команде.



"На мой взгляд, все во многом держится на связях. Наша работа — это прежде всего работа с людьми. Мы часто говорим об игроках, но для меня гораздо важнее разглядеть человека, скрывающегося за футболистом. Поэтому мы стараемся уделять особое внимание выстраиванию связей и формированию культуры. Я убежден, что правильные ценности, крепкие связи и здоровые отношения между игроками — все это дает колоссальное преимущество на поле. Во время игры футболисты должны полагаться друг на друга, доверять друг другу. А создать такое доверие можно только через взаимодействие — как на поле, так и за его пределами. Именно поэтому мы делаем на этом такой сильный акцент".



Игорь Тиаго демонстрирует признаки выхода на пик формы



Особенность "Брентфорда" в нынешнем сезоне заключается в том, что команда играет хорошо и имеет отличные шансы впервые в своей истории пробиться в еврокубки, однако не покидает ощущение, что она недобирает очки.



Как ни странно, победа над "Ноттингем Форест" стала для "пчел" первой за пять матчей, а "клин-шит" — первым с момента разгрома "Челси" (3:0) шесть недель назад. Пожалуй, главный вопрос, от которого зависит, сможет ли команда Кита Эндрюса превзойти свой прошлогодний результат (девятое место), заключается в том, удастся ли Игорю Тиаго повторить свой показатель в 22 забитых мяча. Начал сезон он неспешно, но в матче с "Форест" забил свой второй гол в Премьер-Лиге. Мяч влетел в сетку рикошетом от Николы Миленковича — вышло удачно, пусть и не слишком эффектно.



Куда важнее другое: Тиаго грамотно отступил назад, уйдя от защитников и освободив пространство, что позволило Джейдону Энтони отдать ему точную передачу. Такое голевое чутье всегда будет приводить к созданию опасных моментов, а реализация, несомненно, еще наладится.



Энсисо может стать ключевой фигурой в борьбе за выживание



В "Ипсвиче" отмечают, что Хулио Энсисо вернулся в клуб, заметно повзрослев за год, проведенный в Лиге 1. Во второй половине неудачного для команды сезона 2024/25, выступая на правах аренды из "Брайтона", он временами демонстрировал яркую игру на стадионе "Портман Роуд", однако ему не хватало стабильности.



В текущем сезоне на его счету уже два гола и две результативные передачи — он стал главным созидателем "Ипсвича". Энсисо уверенно лидирует в команде по количеству созданных голевых моментов: в активе парагвайца их 14 — почти вдвое больше, чем у ближайших преследователей (Саши Лукича, Эмерсонна и Абдула Фатаву, у каждого из которых их по восемь)

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В выездном матче против "Халла", когда "Ипсвич" упустил преимущество в один мяч и оказался в роли догоняющего, мощный удар Энсисо с границы штрафной площади принес "трактористам" важнейшее очко. Если подопечные Гари О'Нила хотят добиться того, что им не удалось в прошлый раз — закрепиться в высшем дивизионе более чем на один сезон, — то им потребуется, чтобы Энсисо и дальше продолжал радовать их подобными эпизодами.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru