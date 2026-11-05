Бруну Фернандеш начал изучать варианты с другими клубами

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш приступил к изучению вариантов с другими клубами.

Действующий контракт Фернандеша истекает в конце этого сезона. И хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев, Бруну дал ясно понять своему клубу, что предпочел бы заключить новое долгосрочное соглашение.



Стороны уже некоторое время ведут переговоры о новом контракте до 2030 года, однако отсутствие реального прогресса в этом процессе вызывает разочарование у 32-летнего полузащитника сборной Португалии.



Как утверждает TEAMtalk, ситуация дошла до той стадии, что Фернандеш начал готовиться к расставанию с "Юнайтед". Представители Бруну уже изучают варианты, которые могут быть у их клиента.



Несмотря на предыдущие слухи насчет ПСЖ и "Баварии", оба европейских гранда не проявляли никакого интереса к Фернандешу в течение 12 последних месяцев. Реалистичными вариантами для Бруну остаются Саудовская Аравия и Турция, где бы он без проблем получил контракт на устраивающих его условиях.



Ожидается, что ситуация с будущим Фернандешем станет яснее позже в ноябре. Во время предстоящего международного перерыва представители Бруну проведут очередную встречу с "Юнайтед". Возможная смена главного тренера "красных дьяволов" является фактором для игрока.