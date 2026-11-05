Холанд рад, что снова забил против "РБ Лейпциг"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на свой очередной гол против немецкого "РБ Лейпциг".

Именно Холанд забил победный для "Сити" гол в выездном матче общего этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне вечером (2:3).



Большую часть матча в Лейпциге Холанд был незаметен, а гол Эрлинга на 78-й минуте стал его только 13-м касанием мяча в игре.



Таким образом, теперь на счету Холанда 13 голов в девяти матчах против "РБ Лейпциг" за карьеру, но больше всего Эрлинг рад трем набранным очкам.



"Думаю, это мой лучший результат по голам против какого-либо клуба. Я так много раз играл против них за "Сити" в Лиге Чемпионов, а также за "Дортмунд".



"Лейпциг" — хорошая команда, и я очень рад. 13 касаний – не самое большое количество, но что важнее всего? Я помог команде одержать победу, поэтому я очень рад", — цитирует Холанда официальный веб-сайт "Сити".



Холанд также заслужил похвалу главного тренера "Сити" Энцо Мареска, который отметил, что Эрлинг никогда не выключался из игры.



"Вчера я сказал, что будет важно, чтобы Эрлинг был в игре. Мы знаем, что он в любой момент может помочь нам, может забить голы. Я очень рад, что он забил. Рад за него. Одержать победу и быть капитаном — это всегда приятное чувство", — заявил Мареска.