Холанд рад, что снова забил против "РБ Лейпциг"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на свой очередной гол против немецкого "РБ Лейпциг".

Именно Холанд забил победный для "Сити" гол в выездном матче общего этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне вечером (2:3).

Большую часть матча в Лейпциге Холанд был незаметен, а гол Эрлинга на 78-й минуте стал его только 13-м касанием мяча в игре.

Таким образом, теперь на счету Холанда 13 голов в девяти матчах против "РБ Лейпциг" за карьеру, но больше всего Эрлинг рад трем набранным очкам.

"Думаю, это мой лучший результат по голам против какого-либо клуба. Я так много раз играл против них за "Сити" в Лиге Чемпионов, а также за "Дортмунд".

"Лейпциг" — хорошая команда, и я очень рад. 13 касаний – не самое большое количество, но что важнее всего? Я помог команде одержать победу, поэтому я очень рад", — цитирует Холанда официальный веб-сайт "Сити".

Холанд также заслужил похвалу главного тренера "Сити" Энцо Мареска, который отметил, что Эрлинг никогда не выключался из игры.

"Вчера я сказал, что будет важно, чтобы Эрлинг был в игре. Мы знаем, что он в любой момент может помочь нам, может забить голы. Я очень рад, что он забил. Рад за него. Одержать победу и быть капитаном — это всегда приятное чувство", — заявил Мареска.





Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2026 08:00

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