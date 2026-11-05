Артета раскритиковал игру "Арсенала" во втором тайме против "Славии"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета раскритиковал игру своей команды против пражской "Славии" во втором тайме выездного матча Лиги Чемпионов.

Вчистую переиграв "Славию" в первом тайме и забив два гола, после перерыва "Арсенал" позволил себе расслабиться.

"Славия" давила весь второй тайм и даже смогла забить утешительный гол. Победа осталась за "Арсеналом" (2:1), однако столь пассивный футбол в исполнении своей команды не понравился Артете.

"Два очень разных тайма. В первом мы играли на действительно высоком уровне, и временами мы были исключительно хороши, я бы сказал. Разница в счете должна была быть три или четыре гола. Мы этого не сделали".

"В перерыве я сказал игрокам, что "Славия" — команда с сильным духом, и они продолжат бежать и продолжат верить. Они станут более хаотичными. Мы совершенно это не контролировали, с самого начала (второго тайма)".

"Мы позволили им диктовать игру, были очень неряшливы, совершили так много потерь и так много неудачных выносов. У нас совершенно не держался мяч в нашей структуре. А раз так, вам приходится страдать, потому что в Лиге Чемпионов вступают действительно хорошие команды".

"Мы были крайне далеки от своих стандартов во всем, что нам нужно было делать. В базовых вещах, во всем, чего, как мы обсуждали, нам нужно избегать во втором тайме. Так что это очень далеко от стандартов, которые мы ожидаем друг от друга", — сообщил Артета TNT Sports.





Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов, Славия

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2026 07:00

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