Артета раскритиковал игру "Арсенала" во втором тайме против "Славии"

Наставник "Арсенала" Микель Артета раскритиковал игру своей команды против пражской "Славии" во втором тайме выездного матча Лиги Чемпионов.

Вчистую переиграв "Славию" в первом тайме и забив два гола, после перерыва "Арсенал" позволил себе расслабиться.



"Славия" давила весь второй тайм и даже смогла забить утешительный гол. Победа осталась за "Арсеналом" (2:1), однако столь пассивный футбол в исполнении своей команды не понравился Артете.



"Два очень разных тайма. В первом мы играли на действительно высоком уровне, и временами мы были исключительно хороши, я бы сказал. Разница в счете должна была быть три или четыре гола. Мы этого не сделали".



"В перерыве я сказал игрокам, что "Славия" — команда с сильным духом, и они продолжат бежать и продолжат верить. Они станут более хаотичными. Мы совершенно это не контролировали, с самого начала (второго тайма)".



"Мы позволили им диктовать игру, были очень неряшливы, совершили так много потерь и так много неудачных выносов. У нас совершенно не держался мяч в нашей структуре. А раз так, вам приходится страдать, потому что в Лиге Чемпионов вступают действительно хорошие команды".



"Мы были крайне далеки от своих стандартов во всем, что нам нужно было делать. В базовых вещах, во всем, чего, как мы обсуждали, нам нужно избегать во втором тайме. Так что это очень далеко от стандартов, которые мы ожидаем друг от друга", — сообщил Артета TNT Sports.