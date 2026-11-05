Ираола посетовал на пропущенные после стандартов голы от "Фенербахче"
Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола посетовал на оборонительную игру своей команды при стандартных положениях против турецкого "Фенербахче".
Игра при стандартах была настоящей ахиллесовой пятой "Ливерпуля" в прошлом сезоне, и накануне это проявилось снова.
Дважды ведя в счете, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 3:2 в Стамбуле, причем все три гола пропустил после стандартов, и Ираоле было неприятно проиграть таким образом.
"Дешевые голы. Неряшливые голы".
"Штрафной удар был довольно далеко и прошел сквозь стенку. Последний гол случился после длинного вброса, и Коди (Гакпо) коснулся мяча прямо перед Али (Алиссоном). Внутри стадиона было почти невозможно разговаривать. Мне было сложно давать инструкции, а Коди и Али было сложно разговаривать".
"Мы пропустили после штрафного, углового, длинного вброса, и это навредило нам. Мы дважды вели в счете. Мы пропустили в ситуациях, в которых определенно должны были действовать лучше".
"Это расстраивает, потому что это сложное место для выезда, и большую часть матча мы думали, что можем одержать победу здесь".
"В случае с первым голом мы не установили стенку должным образом. В случае с последним соперник выпрыгивает и выигрывает мяч против троих защитников".
"У нас были очень хорошие моменты с мячом, очень хорошие атакующие ситуации. Проблема в том, что мы пропускали почти сразу (после того, как забивали)".
"До сегодняшнего дня мы хорошо справлялись с такими ситуациями. Сегодня это дорого стоило нам. Нам нужно это улучшить", — цитирует Ираолу Sky Sports.
05.11.2026 06:00
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