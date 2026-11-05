"Сити" вырвал победу в Лейпциге благодаря голу Холанда

"Манчестер Сити" одержал победу 2:3 на поле "РБ Лейпциг" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

Главный тренер "горожан" Энцо Мареска отреагировал на поражение 0:1 от "Брайтона", убрав из стартового состава Рубена Диаша, Йошко Гвардиола, Аюба Буадди и Жереми Доку. Вместо них вышли Марк Гехи, Нико О'Райли, Фил Фоден и Райан Шерки.



Хозяева выглядели довольно робко в начале матча, чем едва не воспользовался Шерки, но его удар низом из пределов штрафной на восьмой минуте оказался неточным.



Однако затем "РБ Лейпциг" прибавил и нанес несколько опасных ударов, преимущественно — неточных.



Словно затаившись, "Сити" разразился моментом Фодена, который в створ не попал, а затем "горожане" открыли счет. О'Райли прострелил вдоль ворот, а Кастелло Люкеба совершил автогол — 0:1.



Второй тайм начался с двух моментов домашней команды. И если в первом случае Джанлуиджи Доннарумма справился, то во втором голкипер гостей прозевал удар Ридле Баку с острейшего угла — 1:1.



"Сити" отказался отдавать инициативу и пошел большими силами вперед. Эрлингу Холанду не удалось пробить голкипера "РБ Лейпциг", но это сделал Энцо Фернандес на 58-й минуте, головой замкнув передачу Илимана Ндиайе — 1:2.



Спустя всего три минуты счет вновь стал равным. Антонио Нуса укротил мяч на левом краю штрафной, а затем пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.



Развязка случилась на 78-й минуте, когда Эллиот Андерсон ворвался в штрафную по правому краю и прострелил к дальней штанге на Холанда — 2:3.



У хозяев была возможность уйти от поражения, но крученый удар Давида Раума со штрафного пришелся в перекладину. В ответ на это Шерки тоже попал в перекладину.



"РБ Лейпциг" дважды сравнивал счет, однако "Сити" не терял контроль над игрой и благодаря более высокому классу набрал три очка.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (0:1)



Голы: Баку 49, Нуса 61 — Люкеба 37 (авт), Фернандес 58, Холанд 78.



"РБ Лейпциг": Вандевордт, Баку (Хенрихс 74), Орбан, Люкеба, Раум, Эль-Айнауи (Зайвальд 74), Банзузи, Баумгартнер (Нкунку 57), Груда, Ромуло (Гомис 67), Нуса (Райтц 73).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш (Диаш 79), Хасанов, Гехи, О'Райли, Андерсон (Буадди 83), Фернандес (Ковачич 83), Ндиайе (Аллан 83), Шерки, Фоден (Доку 64), Холанд.



Предупреждения: Баумгартнер, Баку, Эль-Айнауи, Раум — Доку, Хусанов.