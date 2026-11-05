"Арсенал" увозит победу из Праги
"Арсенал" одержал дежурную победу 1:2 в гостях у пражской "Славии" благодаря голам Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша
Относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" на выходных в стартовый состав "канониров" были ведены Бен Уайт, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Микель Мерино, Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш.
Гостям удалось открыть счет уже на девятой минуте. Набравший форму Нони Мадуэке после отличной передачи Дьекереша ворвался в штрафную по правому краю и закатил мяч между ног голкипера — 0:1.
Далее "Арсенал" полностью переигрывал своего соперника и незадолго до перерыва развил свое преимущество. Дьекереш сыграл в стенку с Мерино, а затем пробил с левого края штрафной — 0:2.
Во втором тайме "канониры" играли по счету, позволив себе немного расслабиться. "Славия" доставила несколько неприятных моментов Давиду Райе, но размочить счет смогла только на последней минуте, когда Виктор Новак в упор замкнул прострел с левого фланга — 1:2.
"Арсенал" сделал результат еще в первом тайме и благодаря огромному запасу прочности позволил себе поберечь силы после перерыва, но концовку "канониры" все же слегка подпортили.
"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:2)
Голы: Новак 90 — Мадуэке 9, Дьекереш 38.
"Славия": Домчак, Влчек (Конечны 61), Голеш, Зима, Кубяк, Мозес (Халоупек 81), Садилек, Сулейман (Хитил 45), Айаоси (Юрасек 71), Новак, Штурм (Нгессан 45).
"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 78), Конса (Москера 62), Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке (Доуман 90), Эзе (Цолис 62), Дьекереш (Эдегор 78).
Предупреждения: Мозес — Конса, Райс.
05.11.2026 00:55
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6 ударов в створ у праги с 2,23 хг
напомните, сколько ударов в створ у лфк против арса было?
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2.23 - 1.49 орууууу) глинониры
з.ы. 1.7 - 1.57 ливерхуй кееееееек
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Плохо, что не прикончили игру. Могли закатывать 3 или 4 гола легко. Результат есть, остальное - статистика и пиздабольство)
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Пока пидорсенал по хг перее6ан славией , нормальный тренер здорового человека 1-9 укатал красивым футболом ланс
Фабрегас после хаби алосно в челсей, конда хаяивыишрает пару ляшеу и аплок и захчет отдохнуть от футбола.
А так фабрегас лет 5 может в комо посидеть, команда достойнейшая.
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