"Арсенал" увозит победу из Праги

"Арсенал" одержал дежурную победу 1:2 в гостях у пражской "Славии" благодаря голам Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша

Относительно победы 0:1 над "Ливерпулем" на выходных в стартовый состав "канониров" были ведены Бен Уайт, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Микель Мерино, Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш.



Гостям удалось открыть счет уже на девятой минуте. Набравший форму Нони Мадуэке после отличной передачи Дьекереша ворвался в штрафную по правому краю и закатил мяч между ног голкипера — 0:1.



Далее "Арсенал" полностью переигрывал своего соперника и незадолго до перерыва развил свое преимущество. Дьекереш сыграл в стенку с Мерино, а затем пробил с левого края штрафной — 0:2.



Во втором тайме "канониры" играли по счету, позволив себе немного расслабиться. "Славия" доставила несколько неприятных моментов Давиду Райе, но размочить счет смогла только на последней минуте, когда Виктор Новак в упор замкнул прострел с левого фланга — 1:2.



"Арсенал" сделал результат еще в первом тайме и благодаря огромному запасу прочности позволил себе поберечь силы после перерыва, но концовку "канониры" все же слегка подпортили.



"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:2)



Голы: Новак 90 — Мадуэке 9, Дьекереш 38.



"Славия": Домчак, Влчек (Конечны 61), Голеш, Зима, Кубяк, Мозес (Халоупек 81), Садилек, Сулейман (Хитил 45), Айаоси (Юрасек 71), Новак, Штурм (Нгессан 45).



"Арсенал": Райя, Уайт (Тимбер 78), Конса (Москера 62), Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Мерино, Мадуэке (Доуман 90), Эзе (Цолис 62), Дьекереш (Эдегор 78).



Предупреждения: Мозес — Конса, Райс.