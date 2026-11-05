Эмери на пороге нового контракта с "Астон Виллой"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери находится на пороге заключения нового контракта со своим клубом.

Согласно слухам, Эмери входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на замену Майклу Кэррику, однако болельщикам "Виллы" не стоит переживать насчет будущего Унаи.



Как сообщает The Athletic, Эмери уже несколько месяцев обсуждает продление своего рассчитанного до 2029 года контракта. Процессом заведует лично совладелец "Виллы" Нассеф Савирис.



Переговоры находятся в завершающей стадии. Эмери счастлив в "Вилле", где он имеет почти безграничные полномочия и полностью контролирует все футбольные вопросы.



Свой действующий контракт Эмери заключил в мае 2024. То было второе продление сотрудничества сторонами с момента назначения испанского специалиста на "Вилла Парк" в октябре 2022.



Новый контракт позволит "Вилле" оградить Эмери от интереса "Юнайтед" и других клубов, а также станет наградой для Унаи за победу в Лиге Европы в прошлом сезоне.