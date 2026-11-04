KMI решила, что Палмер должен был получить прямую красную карточку против "Тоттенхэма"

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) определила, что атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер должен был получить прямую красную карточку против "Тоттенхэма".

24 октября "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма", завершая этот матч Премьер-Лиги вдесятером после удаления Палмера на 80-й минуте.



Палмер был изгнан с поля "Стэмфорд Бридж" за две желтые карточки, однако KMI большинство голосов — три против двух — решила, что Коулу следовало показать сразу красную вместо первого "горчичника".



Речь идет об инциденте на 70-й минуте, когда Палмер грубо ударил поднимавшегося с газона полузащитника "шпор" Матеуша Фернандеша.



Добавим, если бы Палмеру была показана прямая красная карточка, Коул был бы дисквалифицирован на три матча.



