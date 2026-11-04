"Ливерпуль" проиграл "Фенербахче", дважды ведя в счете
Дважды ведя в счете, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 3:2 в гостях у турецкого "Фенербахче".
Главный тренер "красных" Андони Ираола решил сыграть без чистого нападающего, снарядив вперед Брадли Барколя, Рио Нгумоа и Виктора Муньоса.
Матч в Стамбуле начался с двойного момента Муньоса, но первый удар Виктора оказался неточным и пришелся в партнера по команде, а второй был отражен голкипером хозяев Эдерсоном.
"Ливерпуль" владел некоторым преимуществом в начале матча. "Фенербачхе" впервые ответил на 16-й минуте, когда пас Костаса Цимикаса назад был перехвачен, однако Алиссон выручил свою команду, вдобавок рефери уже зафиксировал фол на Виргиле Ван Дейке.
В итоге давление "красных" все же увенчалось голом. На 25-й минуте мяч был отброшен к границе штрафной, и Трей Ньони классно пробил с лету — 0:1.
Практически сразу "Фенербахче" ответил ударом Ирфана Джана в упор — перекладина! Но свой следующий момент хозяева использовали. Мейсон Гринвуд пробил со штрафного, а рикошет от Жереми Жаке не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:1.
После своего гола "Фенербахче" перехватил инициативу. В остатке первого тайма Гринвуд имел момент на второй гол, но его удар с острого угла был отражен Алиссоном.
В перерыве "Ливерпуль" смог прийти в себя и с началом второго тайма вернул себе контроль над игрой. "Красные" значительно превосходили соперника по владению мячом, хотя явных моментов не имели.
И все-таки гости вышли вперед благодаря двум появившимся на замену игрокам. На 69-й минуте Коди Гакпо выполнил подачу, а Александер Исак с близкого расстояния пробил головой — 1:2.
Спустя еще четыре минуты счет вновь стал равным. Гакпо неудачно скинул мяч головой к дальней штанге своих ворот, а там Арчи Грей в касание поразил цель — 2:2.
Не успев прийти в себя, "Ливерпуль" пропустил третий гол. Вышедший на замену Ведат Мурики выиграл борьбу у трех соперников и пробил головой после подачи партнера — 3:2.
По игре "Ливерпуль" едва ли заслуживал поражение, однако "красные" пропускали слишком легко и слишком быстро после того, как выходили вперед.
"Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:1)
Голы: Гринвуд 29, Браун 73, Мурики 79 — Ньони 25, Исак 69.
"Фенербахче": Эдерсон, Семеду (Мюльдюр 75), Оппонг, Шкриниар, Браун, Юксек, Гендузи, Канте, Джан (Актюркоглу 75), Гринвуд (Айдын 89), Лукаку (Мурики 63).
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Вирц 66), Жаке, Ван Дейк, Цимикас (Керкез 76), Ньони (Кумас 85), Собослаи, Макаллистер, Муньос (Исак 66), Нгумоа (Гакпо 66), Барколя.
Предупреждения: Браун — Макаллистер.
04.11.2026 22:40
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Последние комментарии:
Вахахха. Помойки лузерпульские лососнули. Им не привыкать на клык принимать ахах
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пошли оправданий от портовых бичей, что прое6ать 2 матча подряд норм. а накануне чёт орали, что это изи победы))
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Дьекереш нравится. Прибавил в интеллекте значительно. Теперь еще с техникой поработать и будет топ
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КОРОЛИ!!!
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Нонни продырявит дырявого😂
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Война с Ираном закончится тогда, когда я этого захочу — Трамп
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Ехехехе
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это лузерхуй, детка!!!
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Чуть не расплакался)
mixxsi0 > Крым 2 год
Добрый день, мои дорогие подписчики, я снова с
новостями из Крыма. Вторые сутки просыпаемся
и собираемся на работу в темноте, а
возвращаемся домой — хотим принять душ, но
Хрен там: воды нет. Водоканал говорит, что
проблема из-за электричества, а в
«Крымэнерго», похоже, уже кивают на погоду и
фазу Луны. Короче, все друг на друга
перекладывают, а мы сидим без света и воды.
Мы что, 6лять, в каменном веке живём?
Вот такая вот xyйня собачка. Отопление кстати
тоже нет!
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В Турции всегда сложно играли. Так-то пофиг на этот результат. Ну не вышли досрочно в плей-офф, всё равно там будем. Но блять обидно, что рубились и забивали с трудом, а пропускали какую-то шляпу из-за своего же долбоебизма. Сбитых лётчиков пенсионеров обыграть не смогли(
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Жаке поплыл, два гола на его совести. Перехвалили малого.
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Не зря не смотрел эту хуету
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Вообще пох. В ЛЧ остались Брюгге, Порту, Интер и Ланс. Надо сконцентрироваться на АПЛ, в ЛЧ есть запас очков.
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Обоссаны императором Нголо.
Кто-то оформил статус грандслэма и ваще не парится за непонятные турики.
https://m.youtube.com/shorts/LQRVAI-so-o
А кто-то глотает от сбитых летчиков в турции, арю))
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ЛФК обязательно поборется за Кубок Англии
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01.11.2026 15:37 #
dexter
По любому надо брать 9+ очков в следующих 4-х играх АПЛ и догонять лидеров
Источник: https://fapl.ru/posts/125394/?c=1
Источник: https://fapl.ru/posts/125433/?c=1
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