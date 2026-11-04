"Ливерпуль" проиграл "Фенербахче", дважды ведя в счете

Ведат Мурики Дважды ведя в счете, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 3:2 в гостях у турецкого "Фенербахче".

Главный тренер "красных" Андони Ираола решил сыграть без чистого нападающего, снарядив вперед Брадли Барколя, Рио Нгумоа и Виктора Муньоса.

Матч в Стамбуле начался с двойного момента Муньоса, но первый удар Виктора оказался неточным и пришелся в партнера по команде, а второй был отражен голкипером хозяев Эдерсоном.

"Ливерпуль" владел некоторым преимуществом в начале матча. "Фенербачхе" впервые ответил на 16-й минуте, когда пас Костаса Цимикаса назад был перехвачен, однако Алиссон выручил свою команду, вдобавок рефери уже зафиксировал фол на Виргиле Ван Дейке.

В итоге давление "красных" все же увенчалось голом. На 25-й минуте мяч был отброшен к границе штрафной, и Трей Ньони классно пробил с лету — 0:1.

Практически сразу "Фенербахче" ответил ударом Ирфана Джана в упор — перекладина! Но свой следующий момент хозяева использовали. Мейсон Гринвуд пробил со штрафного, а рикошет от Жереми Жаке не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:1.

После своего гола "Фенербахче" перехватил инициативу. В остатке первого тайма Гринвуд имел момент на второй гол, но его удар с острого угла был отражен Алиссоном.

В перерыве "Ливерпуль" смог прийти в себя и с началом второго тайма вернул себе контроль над игрой. "Красные" значительно превосходили соперника по владению мячом, хотя явных моментов не имели.

И все-таки гости вышли вперед благодаря двум появившимся на замену игрокам. На 69-й минуте Коди Гакпо выполнил подачу, а Александер Исак с близкого расстояния пробил головой — 1:2.

Спустя еще четыре минуты счет вновь стал равным. Гакпо неудачно скинул мяч головой к дальней штанге своих ворот, а там Арчи Грей в касание поразил цель — 2:2.

Не успев прийти в себя, "Ливерпуль" пропустил третий гол. Вышедший на замену Ведат Мурики выиграл борьбу у трех соперников и пробил головой после подачи партнера — 3:2.

По игре "Ливерпуль" едва ли заслуживал поражение, однако "красные" пропускали слишком легко и слишком быстро после того, как выходили вперед.

"Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:1)

Голы: Гринвуд 29, Браун 73, Мурики 79 — Ньони 25, Исак 69.

"Фенербахче": Эдерсон, Семеду (Мюльдюр 75), Оппонг, Шкриниар, Браун, Юксек, Гендузи, Канте, Джан (Актюркоглу 75), Гринвуд (Айдын 89), Лукаку (Мурики 63).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Вирц 66), Жаке, Ван Дейк, Цимикас (Керкез 76), Ньони (Кумас 85), Собослаи, Макаллистер, Муньос (Исак 66), Нгумоа (Гакпо 66), Барколя.

Предупреждения: Браун — Макаллистер.





Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2026 22:40

Количество просмотров Просмотров: 1169

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Последние комментарии:




  1. loserpoolistrash 05.11.2026 00:05 # loserpoolistrash
    Вахахха. Помойки лузерпульские лососнули. Им не привыкать на клык принимать ахах

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  2. narcot 04.11.2026 23:53 # narcot
    пошли оправданий от портовых бичей, что прое6ать 2 матча подряд норм. а накануне чёт орали, что это изи победы))

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  3. ivan-tns 04.11.2026 23:50 # ivan-tns
    Дьекереш нравится. Прибавил в интеллекте значительно. Теперь еще с техникой поработать и будет топ

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  4. nishanbaev 04.11.2026 23:41 # nishanbaev
    КОРОЛИ!!!

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  5. netulogina 04.11.2026 23:30 # netulogina
    Нонни продырявит дырявого&#128514;

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  6. hacdildo 04.11.2026 23:09 # hacdildo
    Война с Ираном закончится тогда, когда я этого захочу — Трамп

    Поздняков. Подписаться

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  7. yamateh 04.11.2026 23:08 # yamateh
    Ехехехе

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  8. b84 04.11.2026 23:03 # b84
    это лузерхуй, детка!!!

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  9. nishanbaev 04.11.2026 22:56 # nishanbaev
    Чуть не расплакался)

    mixxsi0 > Крым 2 год
    Добрый день, мои дорогие подписчики, я снова с
    новостями из Крыма. Вторые сутки просыпаемся
    и собираемся на работу в темноте, а
    возвращаемся домой — хотим принять душ, но
    Хрен там: воды нет. Водоканал говорит, что
    проблема из-за электричества, а в
    «Крымэнерго», похоже, уже кивают на погоду и
    фазу Луны. Короче, все друг на друга
    перекладывают, а мы сидим без света и воды.
    Мы что, 6лять, в каменном веке живём?
    Вот такая вот xyйня собачка. Отопление кстати
    тоже нет!

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  10. sausage 04.11.2026 22:50 # sausage
    В Турции всегда сложно играли. Так-то пофиг на этот результат. Ну не вышли досрочно в плей-офф, всё равно там будем. Но блять обидно, что рубились и забивали с трудом, а пропускали какую-то шляпу из-за своего же долбоебизма. Сбитых лётчиков пенсионеров обыграть не смогли(

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  11. brown-ale 04.11.2026 22:45 # brown-ale
    Жаке поплыл, два гола на его совести. Перехвалили малого.

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  12. electric 04.11.2026 22:44 # electric
    Не зря не смотрел эту хуету

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  13. dexter 04.11.2026 22:44 # dexter
    Вообще пох. В ЛЧ остались Брюгге, Порту, Интер и Ланс. Надо сконцентрироваться на АПЛ, в ЛЧ есть запас очков.

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  14. dembo 04.11.2026 22:44 # dembo
    Обоссаны императором Нголо.

    Кто-то оформил статус грандслэма и ваще не парится за непонятные турики.

    https://m.youtube.com/shorts/LQRVAI-so-o
    А кто-то глотает от сбитых летчиков в турции, арю))

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  15. sherlock2025 04.11.2026 22:42 # sherlock2025
    ЛФК обязательно поборется за Кубок Англии

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  16. dembo 04.11.2026 22:41 # dembo
    01.11.2026 15:37 #
    dexter

    По любому надо брать 9+ очков в следующих 4-х играх АПЛ и догонять лидеров

    Источник: https://fapl.ru/posts/125394/?c=1

    Источник: https://fapl.ru/posts/125433/?c=1

    (ответить)

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