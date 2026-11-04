"Ливерпуль" проиграл "Фенербахче", дважды ведя в счете

Дважды ведя в счете, "Ливерпуль" умудрился потерпеть поражение 3:2 в гостях у турецкого "Фенербахче".

Главный тренер "красных" Андони Ираола решил сыграть без чистого нападающего, снарядив вперед Брадли Барколя, Рио Нгумоа и Виктора Муньоса.



Матч в Стамбуле начался с двойного момента Муньоса, но первый удар Виктора оказался неточным и пришелся в партнера по команде, а второй был отражен голкипером хозяев Эдерсоном.



"Ливерпуль" владел некоторым преимуществом в начале матча. "Фенербачхе" впервые ответил на 16-й минуте, когда пас Костаса Цимикаса назад был перехвачен, однако Алиссон выручил свою команду, вдобавок рефери уже зафиксировал фол на Виргиле Ван Дейке.



В итоге давление "красных" все же увенчалось голом. На 25-й минуте мяч был отброшен к границе штрафной, и Трей Ньони классно пробил с лету — 0:1.



Практически сразу "Фенербахче" ответил ударом Ирфана Джана в упор — перекладина! Но свой следующий момент хозяева использовали. Мейсон Гринвуд пробил со штрафного, а рикошет от Жереми Жаке не оставил Алиссону шансов на спасение — 1:1.



После своего гола "Фенербахче" перехватил инициативу. В остатке первого тайма Гринвуд имел момент на второй гол, но его удар с острого угла был отражен Алиссоном.



В перерыве "Ливерпуль" смог прийти в себя и с началом второго тайма вернул себе контроль над игрой. "Красные" значительно превосходили соперника по владению мячом, хотя явных моментов не имели.



И все-таки гости вышли вперед благодаря двум появившимся на замену игрокам. На 69-й минуте Коди Гакпо выполнил подачу, а Александер Исак с близкого расстояния пробил головой — 1:2.



Спустя еще четыре минуты счет вновь стал равным. Гакпо неудачно скинул мяч головой к дальней штанге своих ворот, а там Арчи Грей в касание поразил цель — 2:2.



Не успев прийти в себя, "Ливерпуль" пропустил третий гол. Вышедший на замену Ведат Мурики выиграл борьбу у трех соперников и пробил головой после подачи партнера — 3:2.



По игре "Ливерпуль" едва ли заслуживал поражение, однако "красные" пропускали слишком легко и слишком быстро после того, как выходили вперед.



"Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (1:1)



Голы: Гринвуд 29, Браун 73, Мурики 79 — Ньони 25, Исак 69.



"Фенербахче": Эдерсон, Семеду (Мюльдюр 75), Оппонг, Шкриниар, Браун, Юксек, Гендузи, Канте, Джан (Актюркоглу 75), Гринвуд (Айдын 89), Лукаку (Мурики 63).



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Вирц 66), Жаке, Ван Дейк, Цимикас (Керкез 76), Ньони (Кумас 85), Собослаи, Макаллистер, Муньос (Исак 66), Нгумоа (Гакпо 66), Барколя.



Предупреждения: Браун — Макаллистер.