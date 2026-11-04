Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес возобновил тренировки в общей группе после перелома челюсти.

Мартинесу потребовалась операция после того, как он получил травму головы в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" 17 октября (0:2).



В трех последних матчах Мартинеса на воротах "Челси" подменял Майкл Пендерс, который успел отметиться автоголом против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге и проигранной серией пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.



Однако Мартинес должен вернуться в стартовый состав "Челси" в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в ближайшее воскресенье.



Как сообщает Sky Sports, в среду Мартинес тренировался вместе со своими партнерами по "Челси" на базе в Кобхэме, причем делал это 34-летний аргентинец в маске.