Эмилиано Мартинес возобновил тренировки
Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес возобновил тренировки в общей группе после перелома челюсти.
Мартинесу потребовалась операция после того, как он получил травму головы в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" 17 октября (0:2).
В трех последних матчах Мартинеса на воротах "Челси" подменял Майкл Пендерс, который успел отметиться автоголом против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге и проигранной серией пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.
Однако Мартинес должен вернуться в стартовый состав "Челси" в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда" в ближайшее воскресенье.
Как сообщает Sky Sports, в среду Мартинес тренировался вместе со своими партнерами по "Челси" на базе в Кобхэме, причем делал это 34-летний аргентинец в маске.
04.11.2026 22:00
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