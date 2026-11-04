Далот: "Победа над "Ромой" может изменить течение сезона"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот надеется, что победа над итальянской "Ромой" в Лиге Чемпионов поможет его команде изменить течение сезона.

Накануне "Юнайтед" одержал волевую победу 3:2 над "Ромой", прервав свою серию из девяти матчей без побед с учетом всех соревнований.



Далот признает, что игроки команды и главный тренер Майкл Кэррик испытывали серьезное давление, однако Диогу чувствует, что это может быть переломным моментом.



"Под давлением каждый, не только тренер. Когда не выигрываешь матчи в этом футбольном клубе, каждый оказывается под давлением".



"Разумеется, мы это чувствовали, потому что мы и близко не играем так, как положено. Такого рода вечера могут переломить ситуацию. Они могут изменить течение сезона".



"Думаю, эта победа придаст нам уверенности на предстоящие матчи", — цитирует Далота talkSPORT.