Далот: "Победа над "Ромой" может изменить течение сезона"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот надеется, что победа над итальянской "Ромой" в Лиге Чемпионов поможет его команде изменить течение сезона.
Накануне "Юнайтед" одержал волевую победу 3:2 над "Ромой", прервав свою серию из девяти матчей без побед с учетом всех соревнований.
Далот признает, что игроки команды и главный тренер Майкл Кэррик испытывали серьезное давление, однако Диогу чувствует, что это может быть переломным моментом.
"Под давлением каждый, не только тренер. Когда не выигрываешь матчи в этом футбольном клубе, каждый оказывается под давлением".
"Разумеется, мы это чувствовали, потому что мы и близко не играем так, как положено. Такого рода вечера могут переломить ситуацию. Они могут изменить течение сезона".
"Думаю, эта победа придаст нам уверенности на предстоящие матчи", — цитирует Далота talkSPORT.
04.11.2026 21:00
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