Фоден: "Начинаю возвращаться в свою лучшую форму"

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден чувствует, что он начинает возвращаться в свою лучшую форму.

Фоден никак не может выйти на уровень, который принес ему звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов в сезоне 2023/24.

Однако в последние недели у Фодена наметился прогресс. Фил отметился хет-триком против АЕКа в предыдущем матче Лиги Чемпионов, поэтому 25-летний англичанин полон оптимизма.

"Надеюсь, я смогу вернуться на тот уровень. Думаю, если судить по моей игре в последних матчах, сейчас я начинаю возвращаться туда. Надеюсь, я просто продолжу расти и становиться лучше".

"Голы и результативные действия придают тебе большую уверенность, а также когда ты играешь регулярно. Ты просто входишь в ритм".

"Также помогает, когда ты играешь с похожими игроками. Ты понимаешь, что они сделают, еще до того, как они подумают об этом. Все эти вещи определенно помогают", — цитирует Фодена Sky Sports.





Метки Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2026 20:00

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