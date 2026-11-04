Фоден: "Начинаю возвращаться в свою лучшую форму"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден чувствует, что он начинает возвращаться в свою лучшую форму.

Фоден никак не может выйти на уровень, который принес ему звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов в сезоне 2023/24.



Однако в последние недели у Фодена наметился прогресс. Фил отметился хет-триком против АЕКа в предыдущем матче Лиги Чемпионов, поэтому 25-летний англичанин полон оптимизма.



"Надеюсь, я смогу вернуться на тот уровень. Думаю, если судить по моей игре в последних матчах, сейчас я начинаю возвращаться туда. Надеюсь, я просто продолжу расти и становиться лучше".



"Голы и результативные действия придают тебе большую уверенность, а также когда ты играешь регулярно. Ты просто входишь в ритм".



"Также помогает, когда ты играешь с похожими игроками. Ты понимаешь, что они сделают, еще до того, как они подумают об этом. Все эти вещи определенно помогают", — цитирует Фодена Sky Sports.