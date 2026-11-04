"Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" просматривали Батракова

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" просматривали атакующего полузащитника турецкого "Галатасарая" Алексея Батракова.

Скауты всех трех перечисленных грандов Премьер-Лиги присутствовали в Стамбуле во вторник на матче "Галатасарая" против "Штутгарта" в Лиге Чемпионов, сообщает TEAMtalk.



21-летний игрок сборной России определенно не оставил "Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" равнодушными в этот вечер, своим дублем обеспечив "Галатасараю" победу 2:0.



Об интересе "Юнайтед" и "Челси" к Батракову сообщалось и ранее, но теперь к ним присоединился "Арсенал", который планирует укрепить свою атаку в зимнее трансферное окно.



Батраков только минувшим летом присоединился к "Галатасараю", перебравшись из московского "Локомотива". В этом сезоне Алексей забил пять голов и отдал три результативные передачи при девяти выходах в стартовом составе.



Батраков наиболее комфортно себя чувствует в роли 10-го номера, но также способен сыграть на флангах, что является дополнительным козырем Алексея.