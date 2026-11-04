Скотт Паркер возглавил "Вест Хэм"

Клуб Чемпионшипа "Вест Хэм" подтвердил назначение Скотта Паркера на должность главного тренера.

"Вест Хэм" только накануне объявил о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который не сумел предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и провалил старт новой кампании.



Теперь решать амбициозную задачу по повышению в классе будет 46-летний Паркер, который прежде выводил в Премьер-Лигу "Фулхэм", "Борнмут" и "Бернли".



Паркер заключил с "Вест Хэмом" контракт до лета 2029, вернувшись в клуб, за который он провел 129 матчей в качестве игрока с 2007 по 2011 год.



"Я был в этом дивизионе три раза, и три раза я выходил наверх. Это тяжелый дивизион, я абсолютно этого не отрицаю. Я буду использовать каждую каплю своего опыта, своих знаний, чтобы понять, что нам потребуется для обретения стабильности", — сообщил Паркер.