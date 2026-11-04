Ньони близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Трей Ньони близок к новому контракту с мерсисайдским клубом.

По информации The Athletic, Ньони уже несколько месяцев обсуждает с "Ливерпулем" новую сделку, и в ближайшее время стороны надеются совершить прорыв в переговорах.



Новый контракт станет наградой для Ньони за достигнутый прогресс. В этом сезоне 19-летний англичанин сыграл 11 матчей во всех соревнованиях, в минувшее воскресенье против "Арсенала" впервые получив место в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Минувшим летом "Ливерпуль" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 30 миллионов фунтов о покупке Ньони. Главный тренер "красных" Андони Ираола дал четко понять, что рассчитывает на Трея в этом сезоне.



Добавим, свой действующий контракт Ньони заключил в июне 2025, и от этого соглашения остается еще три с половиной года.