Анонс матча "Фенербахче" — "Ливерпуль"

Коди Гакпо и Александер Исак В среду, 4 ноября, "Ливерпуль" сыграет на выезде с турецким "Фенербахче" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

К этому матчу "Ливерпуль" подходит, потерпев домашнее поражение 0:1 от "Арсенала" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье. "Красные" показали неплохой футбол, но ни разу не пробили в створ чужих ворот.

В Лиге Чемпионов "Ливерпуль" выиграл все три своих первых матча, тогда как "Фенербахче" — ни одного, лишь добыв две ничьи.

- Это будет первая официальная встреча "Фенербахче" и "Ливерпуля".

- "Ливерпуль" выиграл только четыре из 11 матчей против турецких команд в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (2 ничьи, 5 поражений).

- В своих шести выездах к турецким командам в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов "Ливерпуль" не одержал ни одной победы (1 ничья, 5 поражений).

- В своей предыдущей встрече с турецкой командой "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" — 4:0 в марте этого года. То был ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, причем первый "красные" проиграли в Стамбуле со счетом 1:0.

- Все три своих последних матча в Европе, включая квалификацию, "Фенербахче" завершил вничью.

- Временный тренер "Фенербахче" Дирк Кейт сыграл 37 матчей за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов — только у 12 неанглийских игроков их больше.

- В трех первых матчах "Ливерпуля" на общем этапе Лиги Чемпионов было забито 19 голов (12 забито, 7 пропущено).

- В трех первых турах общего этапа вингер "Ливерпуля" Нгумоа совершил 18 успешных обводок — больше всех.

"Ливерпуль" не взял с собой в Стамбул полузащитника Райана Гравенберха, которого беспокоит пятка. Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Уго Экитике по-прежнему травмированы, а Ватару Эндо и Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявлены.

Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур
"Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)
Стамбул. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу". 20:45





Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2026 16:00

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  1. hachidlo 04.11.2026 16:06 # hachidlo
    Просто два исламских клуба играют, ваще похуй.
    Видели, как там трампа абасцали свои же избиратели? Вот это унижение.
    А ведь такое же было бы и с пыней, не кидай вонючее едро миллионы липовых бюллетеней в урну, которая уже давно стала мусорной.
    Не жирый, а жёлтый.

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