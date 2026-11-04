Анонс матча "Фенербахче" — "Ливерпуль"

В среду, 4 ноября, "Ливерпуль" сыграет на выезде с турецким "Фенербахче" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

К этому матчу "Ливерпуль" подходит, потерпев домашнее поражение 0:1 от "Арсенала" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье. "Красные" показали неплохой футбол, но ни разу не пробили в створ чужих ворот.



В Лиге Чемпионов "Ливерпуль" выиграл все три своих первых матча, тогда как "Фенербахче" — ни одного, лишь добыв две ничьи.



- Это будет первая официальная встреча "Фенербахче" и "Ливерпуля".



- "Ливерпуль" выиграл только четыре из 11 матчей против турецких команд в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (2 ничьи, 5 поражений).



- В своих шести выездах к турецким командам в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов "Ливерпуль" не одержал ни одной победы (1 ничья, 5 поражений).



- В своей предыдущей встрече с турецкой командой "Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" — 4:0 в марте этого года. То был ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, причем первый "красные" проиграли в Стамбуле со счетом 1:0.



- Все три своих последних матча в Европе, включая квалификацию, "Фенербахче" завершил вничью.



- Временный тренер "Фенербахче" Дирк Кейт сыграл 37 матчей за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов — только у 12 неанглийских игроков их больше.



- В трех первых матчах "Ливерпуля" на общем этапе Лиги Чемпионов было забито 19 голов (12 забито, 7 пропущено).



- В трех первых турах общего этапа вингер "Ливерпуля" Нгумоа совершил 18 успешных обводок — больше всех.



"Ливерпуль" не взял с собой в Стамбул полузащитника Райана Гравенберха, которого беспокоит пятка. Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Уго Экитике по-прежнему травмированы, а Ватару Эндо и Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур

"Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

Стамбул. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу". 20:45