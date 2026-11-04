Джей-Джей Габриэль договорился с "Реалом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль достиг устной договоренности насчет перехода в испанский "Реал".

Габриэль еще в сентябре уведомил "Юнайтед" о желании прекратить свою регистрацию. На тот момент Джей-Джей находился на пороге дебюта за первую команду "красных дьяволов", вместе с которой он провел предсезонную подготовку.



В октябре Габриэлю исполнилось 16 лет, что — вкупе с обретенным им паспортом гражданина Евросоюза — дало Джей-Джею возможность перейти в европейский клуб.



Габриэля сватали в "Барселону", "Баварию" и ПСЖ, но в итоге вундеркинд остановил свой выбор на "Реале", который теперь надеется окончательно оформить сделку в январе, сообщает Sky Sports.



Переход Габриэля в "Реал" означал бы, что "Юнайтед" получит минимальную компенсацию. Ее размер составил бы несколько миллионов фунтов, если бы Джей-Джей остался в Англии.