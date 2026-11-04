Апелляция "Пэлас" на удаление Матета против "Тоттенхэма" отклонена

FA отклонила апелляцию "Кристал Пэлас" на удаление своего нападающего Жан-Филиппа Матета в матче против "Тоттенхэма".

Матета получил прямую красную карточку от рефери Майкла Оливера в самом начале проигранного "Пэлас" матча Премьер-Лиги в минувшую субботу (2:0).



Матета был наказан за то, что сзади ударил защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена шипами по ахиллу.



Попытка "Пэлас" оспорить удаление Матета провалилась, сообщает Sky Sports. Ассоциация оставила в силе красную карточку и трехматчевую дисквалификацию Жан-Филиппа.



Таким образом, 29-летний француз пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ливерпуля", "Ковентри" и "Халла", но будет доступен для "орлов" в Лиге Европы.