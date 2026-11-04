"Аль-Хиляль" не вернется за Бруну Фернандешем
Саудовский "Аль-Хиляль" не собирается возобновлять интерес к капитану "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу.
Летом 2025 Фернандеш был очень близок к переезду в Саудовскую Аравию, но в итоге решил остаться в "Юнайтед".
Сейчас Фернандеш вновь приближается к развилке в плане своего будущего, потому что контракт 32-летнего полузащитника сборной Португалии истекает в конце сезона.
"Юнайтед" по-прежнему принадлежит опция продления на 12 месяцев, однако прогресса в переговорах о новой сделке не наблюдается.
По информации talkSPORT, на сей раз "Аль-Хиляль" уже не собирается звать Фернандеша. Минувшим летом саудовский клуб подписал Габриэля Мартинелли, Олли Уоткинса и Крисенсио Саммервилла, чем занял все доступные для иностранных игроков слоты.
04.11.2026 13:00
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