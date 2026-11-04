Эмери — о разгроме от "Барселоны": "Хороший опыт, плохой результат"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что поражение от испанской "Барселоны" станет ценным опытом для его команды.

Накануне "Вилла" потерпела поражение 3:0 на "Ноу Камп", однако игра команды произвела не самое плохое впечатление на Эмери. Унаи надеется, что его подопечные выучат урок.



"Это нехороший результат. Было много положительных вещей, но недостаточно для результата".



"Сегодня после совершенных ошибок мы создавали моменты и оказывали сопротивление. Мы имели моменты в первом тайме, которыми можно было воспользоваться, но мы не были эффективны. Мы имели моменты забить и не забили".



"Мы имеем девять очков, потому что мы хорошо потрудились. Мы должны быть реалистами, но в то же время мы не должны унывать".



"Нам нужен опыт для игроков. Матч сегодня был очень важен. Нужно использовать его, чтобы стать лучше".



"Хороший опыт, плохой результат. На этой уровне нужно быть беспощадными и избегать ошибок", — сообщил Эмери TNT Sports.