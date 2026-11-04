Руни: "Кэррик также заслуживает большой похвалы за "камбэк" против "Ромы"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик заслуживает большой похвалы за "камбэк" своей команды против итальянской "Ромы" в Лиге Чемпионов.
Накануне вечером "Юнайтед" удалось отыграть дефицит в два гола против "Ромы", одержав победу со счетом 3:2.
Провалив первый тайм, "Юнайтед" вчистую переиграл своего соперника после перерыва, и Руни видит в этом заслугу отчаянно критикуемого Кэррика.
"Думаю, Майкл Кэррик также заслуживает большой похвалы, потому что на его месте вы бы думали: "Как я могу это изменить?"
"Что бы он ни сказал команде в перерыве, он заставил их диктовать игру и вселил веру в то, что они могут выиграть матч".
"Это ощущается. Они чувствовали, что могут выиграть матч, все были сплоченными", — цитирует Руни Sky Sports.
04.11.2026 11:00
Просмотров: 191
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: