Названы четыре клуба для Холанда, если "Сити" покинет Премьер-Лигу

Нападающий Эрлинг Холанд будет выбирать из четырех клубов, если "Манчестер Сити" подвергнется наказанию за финансовые нарушения и покинет Премьер-Лигу.

В данный момент "Сити" готовится к рассмотрению своей апелляции насчет заключения независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях.



Премьер-Лига решительно настроена закончить эту сагу до конца сезона, чтобы возможные санкции были наложены на "Сити" немедленно.



У экспертов и медиа существует консенсус, что "Сити" едва ли сможет остаться в Премьер-Лиге, если апелляция клуба с "Этихад" будет отклонена.



Выбывание из Премьер-Лиги повлечет за собой исход звезд из "Сити". "Горожане" просто не смогут содержать своих самых высокооплачиваемых игроков вроде Холанда вне высшего дивизиона.



Как сообщает Football Insider, ссылаясь на близкий к семейству Холандов источник, при катастрофическом для "Сити" сценарии у Эрлинга будет возможность перейти в "Арсенал".



"Арсенал" является одним из немногих клубов, которые могут позволить себе Холанда, и за "канониров" выступает партнер Эрлинга по сборной Норвегии Мартин Эдегор.



А в Европе у Холанда будут варианты с ПСЖ, "Барселоной" и "Реалом".