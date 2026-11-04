Макаллистер поведал о своей реакции на решение "Ливерпуля" не предлагать ему новый контракт

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер рассказал о своей реакции на решение клуба не предлагать ему новый контракт, но выразил надежду, что ситуация еще изменится.

В данный момент 27-летний Макаллистер приближается к 18 заключительным месяцам по своему действующему контракту.



"Ливерпуль" еще в прошлом сезоне сказал Макаллистеру, что тот едва ли получит новую сделку, и это отправило игрока сборной Аргентины в нокдаун.



Однако приход Андони Ираолы на должность главного тренера и возвращение Джулиана Уорда на пост спортивного директора вселяют в Макаллистера надежду, что ему еще предложат продлить свое пребывание в клубе, который он обожает.



"Во-первых, я чувствую любовь со стороны фанатов, и для меня это нечто невероятное. В клубе вроде "Ливерпуля" непросто заслужить к себе такое отношение, которое есть у меня. Я очень этим наслаждаюсь, а завоевание титула Премьер-Лиги с этим клубом было чем-то очень особенным, что фанаты не забудут".



"Как известно, мы в ситуации, когда у меня остается полтора года по своему контракту, и в прошлом сезоне мне было сказано, что клуб не планирует продлевать его — по крайней мере, пока. Разумеется, это было больно, это была неприятная ситуация".



"Как это на меня повлияло? Не так сильно, потому что в конце концов у меня все еще оставалось и все еще остается время в этом клубе, и именно этого я и хочу — быть здесь".



"Я не сужу решение, которое они приняли. Я просто преодолел свои эмоции, и мы движемся дальше. Все еще может измениться, прежде чем я стану свободным агентом".



"Реальность такова, что теперь сменился тренер, сменился спортивный директор, в клуб пришли новые инвесторы. Поэтому, думаю, теперь я в положении, когда случиться может всякое".



"Посмотрим, что случится в будущем. Я всегда говорил, что я счастлив здесь, мне очень нравится здесь, поэтому посмотрим", — цитирует Макаллистера Daily Mirror.