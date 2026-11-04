Артета подтвердил, что Салиба снова готов играть за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Вильям Салиба готов вернуться к игре за клуб.

25-летний Салиба еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, получив травму спины в матче за сборную Франции на Чемпионате Мира в июле.



Однако Салиба уже приступил к полноценным тренировкам, а на прошлой неделе сыграл 45 минут в товарищеском матче за закрытыми дверьми.



Поэтому в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Славии" Артета выразил уверенность, что Салиба набрал достаточную форму, чтобы проводить матчи целиком.



"Да, мы будем осторожны, но теперь ты либо в обойме, либо нет. Теперь он в обойме, и он в том же положении, как и любой другой. Была проведена вся необходимая подготовка были сделаны все необходимые шаги, чтобы минимизировать этот риск".



"Сейчас он в очень хорошем состоянии. Он набрал требуемую форму и теперь нуждается в игровых минутах. Речь о центральном защитнике, и это не так, как в случае с атакующим полузащитником или нападающим, которых ты можешь заменить. Обычно центральный защитник должен быть в состоянии сыграть 90 минут, и именно к этому мы его готовили", — цитирует Артету The Guardian.