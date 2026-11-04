Кэррик: "Это важный вечер"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что победа над итальянской "Ромой" имеет большое значение для его команды.
Проиграв первый тайм домашнего матча Лиги Чемпионов против "Ромы" со счетом 0:2, после перерыва "Юнайтед" взял себя в руки и одержал победу 3:2.
Кэррик рад и за своих игроков, которые одержали свою первую победу за 10 последних матчей, и за фанатов, которые, наконец, получили повод для радости.
"Вообще-то, я горд за многих людей. Горд за игроков, они заслуживают большой похвалы за то, что приложили усилия и выкарабкались из тяжелой ситуации".
"Горд за болельщиков. Они находятся здесь и отчаянно хотят, чтобы мы чем-нибудь их порадовали".
"Думаю, игрокам действительно важно знать, на что способно это место".
"Я чересчур не увлекаюсь случившимся, но это важный вечер", — цитирует Кэррика Sky Sports.
04.11.2026 07:00
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