Фернандеш — о победе над "Ромой": "Это должно стать переломным моментом"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что победа над итальянской "Ромой" в Лиге Чемпионов должна стать "переломным моментом" для его команды.

Два поздних гола Матеуса Куньи позволили "Юнайтед" обыграть "Рому" со счетом 3:2, одержав свою первую за 10 матчей победу с учетом всех соревнований.



Последние недели были крайне непростым периодом для "Юнайтед", однако Фернандеш утверждает, что он и другие игроки никогда не теряли веру в своего главного тренера Майкла Кэррика.



"Нет, нам не нужно спасать чью-либо работу. Клуб нуждался в этой победе, игроки нуждались в этой победе. Это нечто, в чем нуждались мы как группа игроков вместе с тренерским штабом".



"Мы так упорно трудились, чтобы выбраться из этой ситуации всем вместе. Это было тяжело, в медиа было много спекуляций, много лжи насчет многих вещей, случившихся в этом клубе. Мы с тренером прояснили ситуацию, и далее все было нормально".



"Тренер принял решение отправить меня в запас, потому что я не играл на требуемом уровне. Все чувствовали, что это было наказание за мои слова, которые я произнес. Если так, то это было правильно".



"Здесь решения принимает тренер, а я должен им подчиниться и следовать им. Это не влияет на веру, которая у меня есть насчет тренера, персонала и каждого игрока в этом клубе. Это не влияет на мое стремление выигрывать каждый чертов матч, который впереди меня".



"Это должно стать переломным моментом", — цитирует Фернандеша Sky Sports.