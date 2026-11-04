"Астон Вилла" разгромлена "Барселоной"

"Астон Вилла" потерпела поражение 3:0 в гостях у испанской "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

По сравнению с ничьей 1:1 против "Фулхэма" в стартовый состав "вилланов" вернулись Жоао Гомес и Эмилиано Буэндиа, заменив Леона Горецку и Алиссона.



Команда Унаи Эмери не продержалась на "Ноу Камп" и семи минут. Дрогнув под прессингом, Гомес просто подарил мяч Ламину Ямалю, который чуть улучшил свою позицию в штрафной и пробил в дальний угол ворот — 1:0.



Далее "Барселона" контролировала игру, однако "Вилла не прижималась к своим воротам и смогла создать горстку неплохих моментов, которыми не воспользовалась.



Вскоре после начала второго тайма все стало ясно. Рафинья получил мяч на границе штрафной, раскачал Пау Торреса и нанес удар с рикошетом от защитника "Виллы" — 2:0.



На 64-й минуте хозяева сделали разницу в счете крупной. Фермин Лопес ворвался в штрафную с левого фланга и внешней стороной стопы вырезал передачу к границе вратарской на Рафинью, который в касание переправил мяч в сетку — 3:0.



"Барселона" одержала достаточно комфортную победу. В первом тайме у "Виллы" были кое-какие моменты, однако такого же мастерства, как у соперника, у команды Эмери не нашлось.



"Барселона" (Испания) — "Астон Вилла" (Англия) — 3:0 (1:0)



Голы: Ямаль 7, Рафинья 52, 64.



"Барселона": Гарсия, Фариньяс (Бальде 82), Кубарси, Мартин, Канселу, Родри (Берналь 45), Педри (Де Йонг 70), Ямаль, Лопес (Гави 70), Гордон, Рафинья (Жезус 70).



"Астон Вилла": Судзуки, Кэш, Линделеф, Торрес, Матсен, Гомес (Баркли 62), Камара, Макгинн (Алиссон 77), Манзамби (Горецка 62), Буэндиа (Мбайе 62), Джексон (Абрахэм 77).



Предупреждения: Рафинья — Матсен, Буэндиа, Джексон.