Дубль Куньи позволил МЮ совершить "камбэк" против "Ромы"
Уступая в два гола после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" смог совершить "камбэк" и одержать победу 3:2 против итальянской "Ромы" в Лиге Чемпионов.
Наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик отправил на скамейку запасных Лисандро Мартинеса. Вместо него и Андрея Сантоса вышли Эйден Хевен и Кобби Майну.
Гостям хватило одного момента, чтобы открыть счет. Матиас Суле без сопротивления принял заброс партнера на правом краю штрафной, подработал мяч и поразил ворота — 0:1.
Спустя пять минут Хевен рукой в своей штрафной заблокировал удар соперника, и рефери назначил пенальти, который четко реализовал Дониэлл Мален — 0:2.
В дальнейшем "Рома" чувствовала себе предельно комфорно. Лишь в концовке тайма Бруну Фернандеш с границы штрафной площади пробил мимо, а Майну дальним ударом слегка размял голкипера.
Второй тайм начался с того, что во время своего прорыва к чужим воротам Балеба получил травму, даже не сумев пробить. Вместо Карлоса в игру вступил Юри Тилеманс.
На 55-й минуте Матеус Кунья нарвался на фол в чужой штрафной, и рефери назначил пенальти. С первой попытки Фернандеш не смог пробить голкипера, но 11-метровый пришлось исполнить заново, и со второй Бруну осечки не совершил — 1:2.
Практически сразу Бриан Мбемо вышел на убойную позицию, но своим ударом лишь обстучал обе штанги. "Юнайтед" заметно взбодрился, однако "Роме" удалось выдержать этот непростой, но короткий отрезок, затем сбив темп.
Ничего не предвещало беды для "Ромы", но на 83-й минуте Леонардо Балерди махнул ногой мимо мяча, в результате чего Кунья получил возможность поразить ворота с близкого расстояния. Этим подарком Матеус воспользовался — 2:2.
Спустя три минуты Кунья вышел на удар по правому краю штрафной и сильным ударом поразил ближний угол ворот — 3:2.
В компенсированное время Кунья успел схлопотать вторую желтую карточку, в результате чего "дьяволы" остались вдесятером. На этом все и закончилось.
"Рома" ничего не показала впереди во втором тайме, а роковая ошибка Балерди позволила "Юнайтед" переломить игру. Эта победа стала только третьей для "дьяволов" в этом сезоне.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия) — 3:2 (0:2)
Голы: Фернандеш 58 (пен), Кунья 83, 86 — Суле 11, Мален 17 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Йоро, Магуайр (Де Лигт 88), Хевен (Мартинес 75), Далот, Балеба (Тилеманс 51), Майну, Диалло (Лейси 75), Фернандеш (Маунт 88), Кунья, Мбемо.
"Рома": Васкес, Ренсх (Лулли 21), Балерди, Эрмосо (Ндика 76), Кристанте, Манчини (Гиларди 75), Де Рон, Уэсли, Суле, Мора (Пизилли 45), Мален (Кастро 78).
Предупреждения: Фернандеш, Хевен, Магуайр — Суше, Мален, Лулли.
Удаление: Кунья 90.
04.11.2026 00:55
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Последние комментарии:
Пока Кунья оформлял дубль Роме, я оформил дубль дырявой имфашлюшной туе. Один в очко, другой в пасть.
Снова продырявил этого петуха, теперь лежит под ножом хирурга, штопается.
А вы думаете, почему эту шлюху с обоссаным шлемом на тупой башке не видно? Залечивает раны петушок.
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Отэта н1хуя собі. Мю на яйках
Но справедливости ради пенка лютая липа, кунья на класе .
И перебивание полная липа.
Мне кажется перебивать нужно только тогда если вбегающий раньше времени игрок выбил мяч или был первым нв мяче. Хотя может так и было, я особона повторы не всматривался там
Мю кароч в футбол решил таймами играть, тайм играем , тайм пешком ходим. С челси тоже самое, только в обратку.
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на 7.2 кэфе с них поднял, заебись
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Классика. Желторотый уродец ака сын дагестанца ерсеин в своём тг ставил на вилла не проиграет и побелу рому.
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Каррик остается, ура!
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Переломный момент наступил в возрождении Юнайтед когда дали пенальти перебить 😂, теперь выдадут победную серию и Каррик останется
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МЮ вышли из кризиса, теперь всех будет мочить))
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cumback на мамбетов
03.11.2026 23:00 #
halamadrid94
Взбучка от римлян, разнос бирмингемцев и декласс индейцев у них же в резервации.
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03.11.2026 23:20 #
yamateh
десятый матч подряд что ли?
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03.11.2026 23:26 #
o4ko-vombata
Ага. Это пиздец.
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Источник: https://fapl.ru/posts/125433/?c=1
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