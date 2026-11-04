Дубль Куньи позволил МЮ совершить "камбэк" против "Ромы"

Уступая в два гола после первого тайма, "Манчестер Юнайтед" смог совершить "камбэк" и одержать победу 3:2 против итальянской "Ромы" в Лиге Чемпионов.

Наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик отправил на скамейку запасных Лисандро Мартинеса. Вместо него и Андрея Сантоса вышли Эйден Хевен и Кобби Майну.



Гостям хватило одного момента, чтобы открыть счет. Матиас Суле без сопротивления принял заброс партнера на правом краю штрафной, подработал мяч и поразил ворота — 0:1.



Спустя пять минут Хевен рукой в своей штрафной заблокировал удар соперника, и рефери назначил пенальти, который четко реализовал Дониэлл Мален — 0:2.



В дальнейшем "Рома" чувствовала себе предельно комфорно. Лишь в концовке тайма Бруну Фернандеш с границы штрафной площади пробил мимо, а Майну дальним ударом слегка размял голкипера.



Второй тайм начался с того, что во время своего прорыва к чужим воротам Балеба получил травму, даже не сумев пробить. Вместо Карлоса в игру вступил Юри Тилеманс.



На 55-й минуте Матеус Кунья нарвался на фол в чужой штрафной, и рефери назначил пенальти. С первой попытки Фернандеш не смог пробить голкипера, но 11-метровый пришлось исполнить заново, и со второй Бруну осечки не совершил — 1:2.



Практически сразу Бриан Мбемо вышел на убойную позицию, но своим ударом лишь обстучал обе штанги. "Юнайтед" заметно взбодрился, однако "Роме" удалось выдержать этот непростой, но короткий отрезок, затем сбив темп.



Ничего не предвещало беды для "Ромы", но на 83-й минуте Леонардо Балерди махнул ногой мимо мяча, в результате чего Кунья получил возможность поразить ворота с близкого расстояния. Этим подарком Матеус воспользовался — 2:2.



Спустя три минуты Кунья вышел на удар по правому краю штрафной и сильным ударом поразил ближний угол ворот — 3:2.



В компенсированное время Кунья успел схлопотать вторую желтую карточку, в результате чего "дьяволы" остались вдесятером. На этом все и закончилось.



"Рома" ничего не показала впереди во втором тайме, а роковая ошибка Балерди позволила "Юнайтед" переломить игру. Эта победа стала только третьей для "дьяволов" в этом сезоне.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия) — 3:2 (0:2)



Голы: Фернандеш 58 (пен), Кунья 83, 86 — Суле 11, Мален 17 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Йоро, Магуайр (Де Лигт 88), Хевен (Мартинес 75), Далот, Балеба (Тилеманс 51), Майну, Диалло (Лейси 75), Фернандеш (Маунт 88), Кунья, Мбемо.



"Рома": Васкес, Ренсх (Лулли 21), Балерди, Эрмосо (Ндика 76), Кристанте, Манчини (Гиларди 75), Де Рон, Уэсли, Суле, Мора (Пизилли 45), Мален (Кастро 78).



Предупреждения: Фернандеш, Хевен, Магуайр — Суше, Мален, Лулли.



Удаление: Кунья 90.