"Юнайтед" готов купить Аит-Нури в январе

"Манчестер Юнайтед" готов приобрести левого защитника Райана Аит-Нури у своих соседей из "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно.

Аит-Нури совершенно не пользуется доверием со стороны главного тренера "Сити" Энцо Марески, не сыграв ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



Аит-Нури не собирается мириться со своей ситуацией и надеется уже в январе обрести новый клуб, и ситуация 25-летнего игрока сборной Алжира привлекла внимание "Юнайтед".



Как утверждает Sky Sport Germany, непростые отношения двух клубов из Манчестера не помехой проблемой для "Юнайтед", а также у "красных дьяволов" не должно возникнуть проблем с согласованием условий личного контракта Аит-Нури.



Вопрос лишь в том, готов ли "Сити" пойти на сделку со своими соседями, а если да, то по какой цене.