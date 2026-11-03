Ираола: "Будем оценивать состояние Гравенберха каждый день"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола сообщил подробности травмы полузащитника Райана Гравенберха.

Ранее днем стало известно, что Гравенберх не полетел с "Ливерпулем" в Стамбул на матч Лиги Чемпионов против "Фенербахче", также пропустив поединок Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье.



Оказывается, Гравенберха беспокоит пятка. И хотя состояние Райана пока не улучшилось, Ираола допускает, что его подопечный вернется в строй уже к уикенду.



"Я точно не знаю, ситуация пересматривается ежедневно. Это пятка, которая вызывает боль и дискомфорт".



"Он разминался против "Арсенала" и не чувствовал себя уверенно. С тех пор ему не стало лучше, поэтому мы будем оценивать его состояние каждый день".



"Если он будет доступен на выходных, то славно, это бы очень нам помогло, но я не могу вам обещать прямо сейчас", — цитирует Ираолу Sky Sports.