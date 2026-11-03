"Сити" может столкнуться с новыми обвинениями в финансовых нарушениях

В адрес "Манчестер Сити" могут быть выдвинуты новые обвинения насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Напомним, независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным в 114 финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год. В данный момент "горожане" готовятся к рассмотрению своей апелляцию.



Учитывая тот факт, что "Сити" злостно и долгое время нарушал финансовые правила, клубы Премьер-Лиги сомневаются, что нарушения резко прекратились после 2018 года.



Поэтому, как сообщает The Independent, все больше клубов выступают за то, чтобы расследовать деятельность "Сити" после 2018 года.



Добавим, в этот период "Сити" сопутствовал огромный спортивный успех. Под руководством Хосепа Гвардиолы "горожане" завоевали шесть титулов Премьер-Лиги в течение семи сезонов, начиная с 2017/18, а в 2022/23 впервые в своей истории выиграли Лигу Чемпионов, которая стала частью требла.