Барри — фаворит "Пэлас" на замену Сажу

Энтони Барри, ассистент главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, стал фаворитом на замену Пьеру Сажу в "Кристал Пэлас".

Заступив на место Оливера Гласнера минувшим летом, Саж слабо начал свою карьеру в "Пэлас". "Орлы" проиграли шесть из девяти первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая все три последних с общим счетом 0:9.



"Пэлас" сыграет против "Хоффенхайма" в Лиге Европы в четверг, а в воскресенье примет на своем поле "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги, после чего будет международный перерыв.



Если "Пэлас" неудачно проведет эти два матча, Саж едва ли сможет избежать увольнения, и Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "орлы" уже определили Барри в качестве своего наиболее предпочтительного кандидата на замену Пьеру.



40-летний Барри, который также ассистировал Тухелю в "Челси" и "Баварии", уже некоторое время изучает варианты, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Как и Тухель, Барри имеет контракт с FA до Евро-2028, включительно.